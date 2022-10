Proyectaron el documental de Télam sobre Malvinas ante decenas de estudiantes y veteranos

La exhibición del documental estuvo acompañada por la muestra de fotos recuperadas. Foto: José Gandolfi.

La Feria del Libro de Formosa se realiza hasta este domingo en el Predio Ferial de la Costanera Vuelta Fermoza.Foto: José Gandolfi.

Tráiler de "Los medios de la guerra"

Elel documental coproducido por Télam y Radio y Televisión Argentina que investiga el tratamiento comunicacional que la dictadura y los medios argentinos y extranjeros dieron al conflicto en el Atlántico Sur de 1982, tuvo un nuevo capítulo en la noche del sábado, al ser exhibido en la Feria del Libro de Formosa.La proyección del documental de ambos medios públicos en el marco de las actividades propuestas por la 20ª edición de la Feria del Libro de Formosa contó con la presencia del ministro de Cultura y Educación provincial, Luis Basterra; la coordinadora de Políticas Socioeducativas, Erica Stock; y el veterano de Guerra de Malvinas Carlos Muelas, quien expuso la bandera de Formosa que flameó en las islas argentinas durante el conflicto bélico de 1982.. Hay que recordar que desde 1982 hasta la llegada (a la Presidencia) de Nestor Kirchner se había desmalvinizado (a la sociedad) y el desafió para las generaciones futuras es malvinizar y crear sentido de pertenencia", reflexionó Basterra ante una consulta de Télam.Con entrevistas a los fotógrafos que estuvieron en las islas, especialistas y periodistas, documentos desclasificados en Argentina y Reino Unido y filmaciones y fotos inéditas, "Los medios de la guerra" se propone dar respuesta a dos interrogantes centrales: qué hicieron las empresas periodísticas con la información obtenida sobre la contienda en el archipiélago del Atlántico sur, y cómo la vendieron, titularon, mostraron y editorializaron.y saca a la luz imágenes jamás vistas de la cobertura de Argentina Televisora Color -nombre que por entonces tenía la actual Televisión Pública-, cables y fotos recuperadas del archivo fotográfico de Télam, diarios, revistas y audios originales.Entre las voces que aparecen en el documental están las de Rafael Wollman, fotógrafo en Malvinas y autor de la icónica foto de la rendición de los ingleses; Silvio Zuccheri, fotógrafo de la agencia Imagen Latinoamericana; Adrián Korol, radioaficionado en la Guerra de Malvinas y director de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE); Sebastián Lacunza, exdirector del Buenos Aires Herald; Felipe Celesia, periodista de Télam; Cora Gamarnik, investigadora especializada en fotoperiodismo; Francisco Taiana, analista geopolítico; entre otros.En diálogo con Télam, Muelas, quien se encontraba haciendo el servicio militar con 18 años en la Compañía de Ingenieros Anfibios en Puerto Belgrano y ya enviado al archipiélago austral perteneció a la 5ta sección del Batallón de Ingenieros Anfibios, valoró que en la actualidadEn ese sentido, Muelas criticó el rol de algunos medios y periodistas "que escribieron libros hablando de Malvinas, personas que no fueron corresponsales de guerra o estaban en (la capital de Malvinas) Puerto Argentino"."Eso -enfatizó- es una falta de respeto, no se puede lucrar con la causa Malvinas. Por eso valoro el trabajo de Télam, que muestra y revela la verdad en relación a (la tarea de) los corresponsales en el lugar".Con las imágenes y archivos que se recuperaron y son mostradas por el documental la agencia pública de noticias y Radio y Televisión Argentina, destacó Muelas, "continuamos armando la historia Malvinas para nuestros hijos"., se mostró sorprendido al ver el documental. Dijo al respecto: "Hay cosas que son necesarias que nos enseñen en las escuelas, y Malvinas es una de ellas, es una deuda pendiente"."No pretendemos contar la historia de Malvinas, está muy por fuera de nuestras pretensiones. Malvinas es una historia en movimiento, una historia que seguimos construyendo, porque no es un capítulo cerrado. Todos los días vemos cosas que pueden cambiar esta historia", reflexionó semanas atrás la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, al presentar el documental en el CCK.En esa oportunidad, Llorente denunció que la guerra se convirtió "en un negocio para los medios", y apuntó contra la prensa extranjera, en la que "también existió una guerra mediática que se trasladó a Europa", de la que también da cuenta el documental.Además del documental, desde el miércoles pasado en el espacio "Malvinas, 40 años" está expuesta una serie de fotografías inéditas que integran el archivo periodístico y documental de Télam, producidas por los fotorreporteros que en 1982 la agencia envió a las islas para el conflicto bélico de 1982.La Feria Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa -tal su denominación oficial- se realiza hasta este domingo en el Predio Ferial de la Costanera Vuelta Fermoza.Cuenta con siete espacios de exposición simultáneos en el que se dispusieron alrededor de 270 propuestas, entre ellas presentaciones de libros de diversos géneros, formatos y temáticas de autores locales e invitados del resto de las provincias y Paraguay.