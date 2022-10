Unos 130 jóvenes entregaron un manifiesto a ministros con su visión del cambio climático

Foto: Pepe Mateos. (Archivo)

Un total de 130 jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad rionegrina de Allen entregaron un manifiesto a lo ministros de Ciencia, Daniel Filmus, y de Salud, Carla Vizzotti, sobre su visión del cambio climático en el cierre del evento "estamos al horno", realizado en el Centro Cultural Kirchner y organizado por la cartera de Ciencia y tecnología."Es importante la reflexión de las propuestas y que haya cosas concretas porque como están no nos gustan" dijo Filmus y agregó: "Hay que dar una lucha para que estas cosas sean ciertas porque cuando discutimos del otro lado hay intereses. Esta semana no salió la ley de humedales y hay intereses que no quieren que salgan estas cosas";Por su parte, Vizzotti destacó que "la salud ambiental es un ejemplo muy claro de eso e involucra a todos los sectores. Lo vimos en la pandemia, pudimos hacer esa articulación en la pandemia y lo queremos sostener más allá de la pandemia, la salud ambiental en esto es muy importante”.El texto de los jóvenes que durante tres días se reunieron con especialistas asegura que enfrentar el cambio climático "no será fácil si no es prioridad en la agenda política, si no se destinan recursos, por la indiferencia de algunas personas, por la represión a activistas, la falta de compromiso, el lobby y los intereses personales, sectoriales y económicos, por la falta de aplicación de leyes de cuidado ambiental".“Queremos un planeta con justicia ambiental, sin desigualdades, inclusivo, con aire fresco y verde, ecofeminista, democrático, seguro e igualitario, pluricultural, que la población reciba el beneficio de la ciencia y que la ciencia sea comprometida e interdisciplinaria”. destacó el texto.Durante los tres días del foro los y las adolescentes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Moreno, Lanús, Berazategui, Pilar, Quilmes, Morón, José C. Paz, La Matanza y la rionegrina Allen participaron de charlas científicas a cargo de especialistas, talleres de producción con la mediación de comunicadores de la ciencia, entre otras actividades.