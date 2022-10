De resistir amotinados en 1796 a recibir policías en 2022: un recorrido por las tomas estudiantiles

Toma en 2007 / Foto: Leonardo Zavattaro.

Toma en 2015 / Foto: Alejandro Santa Cruz.

Toma en 2017 / Foto: Laura Cano.

Toma en 2019 / Foto: Gustavo Amarelle.

Toma en 2017 / Foto archivo.

Toma en 2008 / Foto: Alejandro Amdan.

Toma en 2008 / Foto archivo.

Toma en 2008 / Foto: Leonardo Zavattaro.

"El Acosta tiene una historia de lucha y encabezó casi todas las tomas", dijo exrectora La exrectora de la Escuela Normal Superior Mariano Acosta, Raquel Papalardo, consideró que el colegio tiene "una historia de lucha" y que "encabezó casi todas las tomas", en el marco de las medidas de fuerza estudiantil de la última semana que comenzaron hace ocho días con la toma del establecimiento de la ciudad de Buenos Aires.



"El Acosta siempre fue uno de los que encabezó casi todas las tomas. Tiene una historia de lucha. Alrededor de 40 detenidos desaparecidos en dictadura pasaron por el colegio. Hay 35 baldosas colocadas en la vereda, pero se ha descubierto que fueron más estudiantes", dijo a Télam Papalardo, quien fue rectora durante 10 años en la escuela a la que ingresó como docente en 1977.



Para ella, la toma es "una medida extrema" y "un grito de los estudiantes", al tiempo que destacó que "los y las estudiantes han dado siempre pasos anteriores" antes de esta medida agotando otras vías posibles de solución de conflictos.



“Desde que está el gobierno neoliberal de (el expresidente y exjefe de Gobierno Mauricio) Macri y después el de (el actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez) Larreta las cosas cambiaron mucho. Antes, ante una toma había un diálogo”, dijo Papalardo, quien fue apartada de su cargo en julio de 2017 en un acto que consideró una “persecución política”.



También advirtió que siendo rectora le exigieron en 2010 “entregar los nombres de los estudiantes que estaban tomando la escuelas”, aunque resaltó que “por supuesto la escuela nunca compartió ningún nombre” ya que “eso nos llevaba a las épocas más oscuras de la historia reciente de la Argentina”.



Papalardo recordó que durante las tomas en el Mariano Acosta generalmente participaban estudiantes, pero también docentes y familiares.



Por entonces, ella se quedaba a dormir en la escuela "tirada en un sillón en la rectoría" porque su temor era "que se lastimen a la noche y el tema del cuidado del patrimonio".



"Hoy eso es impensable”, advirtió y explicó que "actualmente se dan tomas en las que los docentes no intervienen para no perjudicar el reclamo y también por el tema del disciplinamiento”.



“Este Gobierno lo que ha hecho es disciplinar al docente: ya no tiene espacio para reclamar salvo los sindicatos", concluyó.

Reclamos por más y mejor alimentación, contra la represión policial y por mampostería que caía a pedazos están entre los motivos que llevaron a estudiantes a tomar escuelas desde 1796 hasta hoy como "forma de protesta", dijeron a Télam historiadores, para quienes"El 28 de mayo de 1796, un grupo de 'colegiales' se amotinó por las malas condiciones de alimentación y la reiteración de castigos corporales aplicados por los celadores, a los que tomaron como rehenes", narra el historiador Felipe Pigna en su libro "La vida por la patria" sobre la, emplazado en lo que hoy es el Colegio Nacional Buenos Aires, en el barrio porteño de Montserrat.El entonces virrey Pedro Melo de Portugal sofocó la rebelión enviando tropas del Regimiento Fijo de Buenos Aires y entre los alumnos que reunieron armas y resistieron a balazos se encontraba Bernardino Rivadavia, quien luego se convertiría en el primer presidente argentino.Pero no fue hasta 1958 cuando se produjo la primera ola de tomas de colegios secundarios más importante de la historia conocida como"En el 58 este proceso tuvo que ver con el rechazo de los secundarios a la universidad libre, a permitir que se abrieran y dieran títulos oficiales en las universidades privadas, que hasta ese momento no estaban en vigencia", señaló a Télam Marina Larrondo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora asistente del Conicet.Desde entonces, la lucha estudiantil tuvo momentos de fuerte movilización como a finales de los 60 contra las medidas represivas de la dictadura de Juan Carlos Onganía; en 1972, cuando estudiantes se opusieron a la "Ley fantasma" del gobierno de facto de Alejandro Lanusse que restringía las competencias de los títulos técnicos; o contra el "continuismo" de funcionarios de la dictadura tras la asunción de Héctor Cámpora en 1973.Las tomas, que se hicieron extensivas en el 71, 72 y 73, después fueron interrumpidas por el golpe de Estado cívico militar del 24 de marzo de 1976, cuando"Luego de la muerte de (el expresidente Juan Domingo) Perón continúa la lucha de estudiantes secundarios, sobre todo en La Plata, donde se inicia la lucha por el boleto estudiantil en 1975, que va a traer como consecuencia en el 76", señaló a Télam Guillermo Cao, profesor de Historia jubilado de los colegios Carlos Pellegrini y Nacional Buenos Aires.Durante la última dictadura "agregó el también coordinador del grupo de docentes "100 Historias" y del programa de radio "Almanaque Histórico".En el proceso de, el tipo más común de protesta consistió en. "Los colectivos juveniles se manifestaban, buscaban ser visibles", explicó Larrondo y destacó que losMás cerca en el tiempo, después del 2005, en "la Ciudad de Buenos Aires se hicieron más frecuentes y más habituales las tomas de escuelas como formas de protestas", añadió Larrondo, socióloga especializada en el movimiento estudiantil.Para la investigadora, esta "nueva oleada" de tomasen la noche del 30 de diciembre de 2004, donde murieron 194 personas y miles resultaron heridas por el incendio del boliche en la zona porteña de Once."La tragedia de Cromañónseñaló Larrondo y sostuvo que el hecho instaló los reclamos por la infraestructura de las escuelas como causa legítima.Si bien las tomas se sucedieron en el tiempo como "forma de protesta habitual del movimiento estudiantil", Larrondo advirtió que el reclamo de estudiantes secundarios de CABA que comenzó hace una semana se caracteriza por "la virulencia que tiene el conflicto por parte de las autoridades".El viernes 23 de septiembre, estudiantes deliniciaron la toma del establecimiento para pedir, a lo que se sumaron más de 20 escuelas secundarias del distrito con distintas medidas de lucha como tomas, pernoctes, semaforazos y abrazos simbólicos.de estudiantes involucrados en las tomas y exigir elque se extendiera la medida, lo que"Desde el retorno democrático no vi estasque tuvieran que ver con involucrar y denunciar a los padres", dijo la investigadora.Algo similar planteó Cao, quien afirmó que "ni en la dictadura de Lanusse hubo injerencia de la policía ni del gobierno militar. No hubo una persecución policial como la actual, ni intento de llevarlo a la Justicia".Las medidas dictadas por el Gobierno porteño se dan en un contexto en el que loscomo la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno derecho."Desde hace ya más de tres décadas que están en vigencia los derechos del niño, niña y adolescente. Y dentro de eso, está todo un conjunto dedetalló Larrondo.Incluso,son reconocidos comoestudiantil, conforme la Ley 26.877.Para la investigadora,, ya que son órganos legitimados con "sus propias regulaciones y normativas dadas por el sistema educativo"."Toda esta cuestión de la denuncia a los padres, además de ser profundamente represiva, se basa en el paradigma de la minoridad, de desconocer y de ningunear el protagonismo de los jóvenes en sus propias instituciones", concluyó.