Vecinos de Villa Ortúzar resisten la demolición de un centro comunitario

El operativo fue resistido por los vecinos. Foto: Osvaldo Fanton.

Algunas de las instalaciones comunitarias de la plaza. Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Osvaldo Fanton.

Foto: Osvaldo Fanton.

El Gobierno porteño intentó este martes nuevamente, pero las vecinas y los vecinos lograron detener el operativo impulsado por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que busca instalar allí un canil para perros.El operativo comenzó a las 5 en, a cargo de la Policía de la Ciudad y de la Agencia Gubernamental de Control porteña, para desarmar la estructura metálica que formaba parte del sitio gestionado por la comunidad y un conjunto de organizaciones.Mientras estamos a la espera de una mediación en la Fiscalía, apareció un camión con 30 operarios a intentar seguir demoliendo con la excusa de un peligro de derrumbe", señalaron desde el grupo vecinal a Télam.Tras tomar conocimiento del despliegue del Gobierno porteño, se movilizaron hasta la plaza 25 de Agosto para impedir las tareas de demolición del sitio, en el cualAllí, consiguieron detener las obras por parte de los operarios por unas horas, hasta media mañana, cuando se registró un momento de tensión ya que los trabajadores recibieron la orden oficial de retomar las tareas del desarmado.Fue entonces cuandodonde sus integrantes permanecieron hasta el mediodía, cuando recibieron una notificación por parte de la la Unidad Fiscal Norte para abrir una instancia de diálogo."La Fiscalía ordenó nuevamente el cese de los trabajos y el retiro de las empresas a cargo de las tareas de demolición", dijo Juan Chippano, dirigente barrial, y agregó que las partes fueron convocadas a una mediación, aunque aún no tiene fecha.Chippano informó que, con miras a la reunión, trabajarán "en una estrategia judicial para que no toquen nada más del Galpón".María, una alumna del bachillerato Berta Cáceres, dijo que "ahora no sabemos a dónde vamos a poder cursar porque acá veníamos a estudiar muchas personas en el horario nocturno"., contó Susana.En rigor, el viernes pasado, el Gobierno porteño intentó desalojar el espacio comunitario, pero la situación fue frenada tras la intervención de las vecinas y los vecinos.En aquel momento, el presidente de la Junta Comunal 15, Martín Garcilazo, confirmó a Télam que fue el Gobierno porteño el que "tomó la decisión política", a través de la Comuna, de "buscarle un nuevo destino al lugar y hacer un canil, que es una demanda importante de los vecinos".", señaló.