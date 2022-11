Quién es la miliciana gallega a la que homenajea el musical que arrasó en los Premios Hugo

La obra que habla de mujeres de armas tomar.

Se llamabaz y había nacido en Galicia. A los 16 años peleó contra el franquismo, primero en su tierra, en las barricadas de Vigo de 1936, y más tarde en Francia, donde se enfrentó a la ocupación nazi, para la liberación de París.Una foto borrosa de ese momento la inmortaliza con un fusil en la mano. En la frontera entre ambos países había perdido a su compañero, por eso luego de la derrota del Eje viajó sola a la Argentina donde formó una familia y se estableció hasta su muerte en 1992., un musical que se convirtió en una de las obras más premiadas en la reciente entrega de los Premios Hugo. Logró las distinciones a Mejor musical argentino, Libro de musical argentino, Dirección de teatro off para Leonardo Nápoli, Interpretación femenina off (Ana María Cores), Actuación masculina (Alejandro Vázquez), Música original (José Luis Castiñeira de Dios) y Letras de musical (Leonardo Nápoli y Lorena Lores).Para el director Leonardo Nápoli, con una carrera de más de 40 años como actor, autor y director tanto en televisión como en cine y teatro,“Ella me cuidaba mientras mi madre trabajaba. Hacía las veces de una abuela y yo la acompañé hasta su muerte en 1992, pero ahora quise recordarla en este musical, en el que interviene la ficción pero la protagonista, Isabel, tiene mucho de Natividad ya que es una historia muy personal mía”, cuenta el director, quien acordó con el compositor Castiñeira de Dios su colaboración para la obra en plena pandemia en una reunión en la que no hubo necesidad ni siquiera de un apretón de manos.explica Nápoli y aclara que la obra que se presentó durante 2021 y 2022 en Hasta Trilce estará durante todo octubre en el Teatro Asterión (Zelaya 3122, CABA) y hará una gira por diversas regiones españolas en 2023.La otra pata del proyecto es“Leo me convocó para que lo ayudase con las letras de las canciones y me movilizó ya que para mí era contar también la historia de mi abuela”, cuenta Lores, quien se animó no solo a participar como autora sino también a debutar como actriz en la piel de una miliciana amiga de la protagonista.en los Hugo, y, lo que más la emociona, el cariño del público: ”La gente nos espera a la salida para contarnos que aún tiene congoja en el pecho. Será que no hacemos un panfleto político sino que le hablamos de esas heroínas que lucharon contra el franquismo y contra el nazismo”.Sin embargo, a partir de su propia indagación, tanto en testimonios como en libros sobre las milicianas, Lores tiene muy en claro que. “Ganabas una batalla pero después te mandaban atrás para lavar los calzones, o a remendar uniformes”, grafica la mujer que le hace decir a su personaje:y también expresarse a su pareja combatiente: “Tus calzones te los lavas tú”.A la hora de graficar el público que acompaña la obra, Lores y Nápoli coinciden en que al comienzo fue gente de la comunidad española, pero que el boca a boca funcionó y generó que se acercasen espectadores de los orígenes más diversos, interesados en conocer una historia que habla de inmigración, exilio y heroínas olvidadas.