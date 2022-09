Muiños se reunió con alumnos de un colegio tomado y dijo que "la están pasando mal"

Maria Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

EL LADO OSCURO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES OBLIGATORIAS EN CABA

Un especial de Télam

La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, se reunió con alumnos del colegio "Lengüitas" del barrio de Palermo para interiorizarse sobre suy dijo que los estudiantes "la están pasando mal porque tienen frío, hambre, miedo y están nerviosos y acá alguien tiene que poner razonabilidad y mediar".Sobre el encuentro con los alumnos señalo que"Van a seguir votando para ver cómo van a seguir con esta medida, si van a seguir la toma, si van a seguir con un estado de asamblea permanente, si van a hacer algún tipo de receso, dado que saben que l, afirmó.Dijo que "todos piden el diálogo y todos ponen condiciones para ese diálogoya dijo que él estáy que hasta que no levanten la toma no se van a se van a sentar a dialogar".En relación alindicó: "Vengo de dialogar con los chicos y también estuve con la rectora y la vicerrectora y con algunos padres. A la ministra yo le pedí que viniera el día de ayer cuando vinieron colegios familias, alumnos, centros de estudiantes, pero ella no concurrió."Aseguró que la"tiene que ver con lasen el sentido de quey no optativas y nLa defensora relató el caso de chicos que concurrieron durante dos semanas al Hotel Marriott y dijo que se suponían "que iban a hacer práctica bilingüe y los mandaron a hacer tareas de mucama y para hacer esas tareas que son de servicio perdieron esos días de clase"."No estuvieron acompañados por los docentes ni por ningún tipo de autoridad, son menores que estuvieron solos en el hotel Marriott haciendo una tarea diferente a la que decía originalmente la Acap, como le llaman ellos a estás prácticas", contó.Explicó queen el hotel ", como lo contaron días anteriores"."Hicieron la denuncia, reportaron a su colegio y después a la supervisión, finalmente llegaron al ministerio y no tuvieron respuesta. Las pasantías se suspendieron", acotó.