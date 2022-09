Rosa y Estela, dos mujeres mayores pilares de las luchas socioambientales en la Argentina

Estela Lemes: "Las mujeres hemos decidido tomar el papel que nos corresponde en la sociedad" / Foto: Hernán Saravia.

Estela Lemes es directora de la Escuela Nina Rural Bartolito Mitre, en Entre Ríos / Foto: Hernán Saravia.

Argentina, una tradición de mujeres que luchan

Estela Lemes, referente en la lucha de las escuelas y pueblos fumigados

"De las luchas que conozco no hay una sola que no sea impulsada por la fortaleza y las ideas de mujeres, muchas de ellas mayores. Las mujeres hemos tenido un espacio vital y hemos sido, en muchos casos, el principal motor" Estela Lemes

En el contexto actual de crisis climática, las luchas socioambientales son clave para la supervivencia del planeta / Foto: Gentileza Asamblea El Algarrobo

Rosa Farías: "Esta lucha me ha hecho despertar a una conciencia que no tenía"

Para Rosa, el desafío de todas las personas mayores es "deconstruirnos para entender y dar luchas por la igualdad de género" / Foto: Gentileza Asamblea El Algarrobo

"Ya no limitarnos a correr detrás de la creación de leyes, sino nosotros mismos, los vecinos y vecinas, construir comunidad, tender puentes de diálogo, canales de solidaridad que hagan una vida mejor para todos" Estela Lemes

Rosa Farías y Estela Lemes son protagonistas de luchas socioambientales en la Argentina, dos ejemplos locales del rol clave que desempeñan las mujeres mayores frente a desafíos globales como la crisis climática, una tarea que Naciones Unidas llama a visibilizar en el Día Internacional de las Personas de Edad cada 1 de octubre."La pandemia de Covid-19 ha exacerbado las desigualdades que existían de base y ha intensificado los impactos socioeconómicos, ambientales, climáticos y de salud en la vida de las personas mayores, especialmente en las mujeres mayores que constituyen la mayoría de las personas de edad avanzada", indicó al respecto la ONU.En este sentido, agregó: "A pesar de que las mujeres mayores continúan contribuyendo significativamente en la vida política, civil, económica, social y cultural, sus aportes y experiencias siguen siendo invisibles y desatendidas, limitadas por las desventajas de género acumuladas a lo largo de la vida"., señaló.En este contexto, el organismo internacional llama este año a "escuchar las voces de las mujeres mayores y mostrar su resiliencia y contribuciones en la sociedad, mientras se promueven diálogos sobre políticas para mejorar la protección de los derechos humanos de las personas mayores y reconocer sus aportaciones al desarrollo sostenible".Argentina cuenta con una larga tradición de mujeres que han luchado por sociedades más justas: lassean quizás la expresión más conocida de esa resistencia.Pero en el contexto actual de crisis climática, las luchas socioambientales son clave para la supervivencia del planeta, y en este ámbito las mujeres vuelven a ser punta de lanza de esas resistencias.Hace quince años, Estela Lemes -directora de la Escuela Nina Rural Bartolito Mitre, en la localidad de Costa Uruguay Sur, en Entre Ríos- estaba junto a sus hijos comiendo un asado cuandoque estaba aplicando."Lo pensé simplemente como una falta de consideración por parte del hombre que manejaba la máquina. Al poco tiempo el problema pasó a tener otras dimensiones cuando comenzaron a fumigar directamente sobre la escuela. Sin importarles que hubiera chicos en guardapolvos jugando durante el recreo", recordó.Y añadió:Desde entonces Lemes se convirtió en una referencia en la lucha de las escuelas y pueblos fumigados, pero además abrazó causas ambientales y sociales de todo tipo."De las luchas que conozco no hay una sola que no sea impulsada por la fortaleza y las ideas de mujeres, muchas de ellas mayores. Desde los reclamos de la asamblea ambiental de Gualeguaychú contra (la empresa) Botnia, hasta la actual lucha en defensa de los humedales, las mujeres hemos tenido un espacio vital y hemos sido, en muchos casos, el principal motor", aseguró.Para Estela, ese rol de las mujeres mayores -y de las mujeres en general- no es "de simple participación, es de propuesta, impulso, debate, disputa, formación de ideas y lenguaje;, y en consecuencia, en la lucha por cambiarla".A fines de la década del '90, lacomenzó la exploración en Catamarca para la instalación del yacimiento Bajo de La Alumbrera."No teníamos idea de qué se trataba la megaminería. Allí comenzamos a investigar y, con la ayuda de muchas personas de la ciencia y de otros países que ya tenían experiencia, fuimos aprendiendo; desde entonces no he parado de luchar hasta hoy", cuenta Rosa Farías, docente jubilada, residente de Andalgalá, Catamarca, y una de las fundadoras de la Asamblea El Algarrobo., dijo Rosa, quien afirmó que "las mujeres y todas las personas mayores, desde la humildad, servimos de guía y acompañamiento a las generaciones más jóvenes en las luchas; por ejemplo, cuando se decide una medida como un corte de ruta, muchas mujeres grandes somos las que encabezamos las acciones"."Este acompañamiento no sólo es moral, yo estoy con problemas de salud pero hay compañeras de 60 y compañeros de 70 años que todavía ponen el cuerpo en las acciones", destacó.Para Rosa, el desafío de las mujeres -y de todas las personas- mayores esSin embargo, ni Rosa ni Estela viven las luchas sólo como un legado hacia las generaciones futuras, sino como"Mientras esperamos ese futuro mejor, se da un presente en el que podemos crear un nuevo ambiente moral para habitar. Ya no limitarnos a correr detrás de la creación de leyes, sino nosotros mismos, los vecinos y vecinas, construir comunidad, tender puentes de diálogo, canales de solidaridad que hagan una vida mejor para todos. Desde ese punto, las posibilidades de un mejor presente son ilimitadas", concluyó Lemes.El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 45/106, designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad.Según datos de la ONU,; a nivel mundial, había 703 millones de personas de 65 años o más en 2019; y durante las próximas tres décadas se estima que el número de mayores aumente a más del doble, llegando a más de 1.500 millones en 2050.Los países en desarrollo albergarán más de dos tercios de la población de edad avanzada del mundo (1.100 millones) en 2050; sin embargo, se prevé que el aumento más rápido se produzca en la división de los clasificados como países menos adelantados, donde el número de personas de 65 años o más podría pasar de 37 millones en 2019 a 120 millones en 2050 (225%).