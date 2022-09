Alberto Sileoni subrayó la importancia de "escuchar a los jóvenes"

Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni. Foto: Eva Cabrera.

El Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, reiteró la importancia de "escuchar a los jóvenes", tras la realización en La Plata del Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios, y adelantó que se tomarán en cuenta sus opiniones en torno a las políticas que se diseñan para el régimen académico de las escuelas.Es queque representarán a las 25 regiones educativas, en el marco de la primera sesión del Consejo Consultivo de Estudiantes Secundarios de la provincia.De esos encuentros participaron, además de Sileoni, el gobernador Axel Kicillof; el jefe de Gabinete de la cartera educativa, Pablo Urquiza; y la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi., dijo Sileoni a Télam, y apuntó que "se eligieron 50 estudiantes, dos por región, que tienen mandato por dos años y se renuevan por mitades"."Hubo estudiantes de escuelas rurales y urbanas, estudiantes de contexto de encierro, estudiantes con discapacidades, estudiantes trans, estudiantes que trabajan, estudiantes que son mamás y papás, estudiantes de gestión pública y privada", precisó.El funcionario contó que, mediante distintas comisiones, "se analizaron cuestiones relacionadas con la evaluación, convivencia, participación estudiantil, proyectos solidarios y tiempo en la escuela".Sostuvo que. "Quieren que haya varios modos de evaluarlos. No que se los deje de evaluar, porque una cuestión que nos piden es que haya exigencia hacia ellos, sí pero proponer otros modos", describió Sileoni.A la vez, recalcó que los jóvenes "están preocupados por el ausentismo docente, por lo que tenemos que mejorar y trabajar", indicó que "pidieron más apoyo al desarrollo de los centros de estudiantes, organizar iniciativas para proyecto solidarios y más acuerdos de convivencia".En los encuentros en el edificio de la Universidad Nacional de La Plata las y los consejeros deliberaron sobre una agenda relacionada a la educación secundaria fortaleciendo la participación de estudiantes.En ese sentido,"La provincia lleva a cabo una discusión muy interesante sobre el régimen académico, la evaluación, la promoción y la repitencia", apuntó.Por otro lado,Además, dijo que ya se inauguraron 110 escuelas nuevas. "No es hablar, es hacer. La provincia tiene muchas necesidades y no hay tiempo para hablar. Estamos haciendo escuelas, haciendo obras, recomponiendo el salario docente y resolviendo los problemas de aprendizaje", señaló.