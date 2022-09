Siguen en conflicto 15 escuelas de CABA y hay 6 tomadas

Rodríguez Larreta: "Los padres que apoyan estas medidas violentas tendrán que hacerse cargo"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tildó de "irresponsables" a los padres que apoyan a los alumnos y alumnas que mantienen las tomas en al menos seis escuelas secundarias del distrito, reafirmó que "van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando", y calificó a esas protestas de "violentas", aunque las minimizó al señalar que se tratan de "grupos muy chicos de estudiantes".



"Hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos", dijo Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa.



Allí, el jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes de Juntos por el Cambio enfatizó que no van a "dialogar con los que anulan el diálogo".



Incluso, en la conferencia de prensa que brindó en el Ministerio de Educación porteño, en el Barrio 31, Rodríguez Larreta subrayó que, "con los que mantengan las tomas", la gestión porteña será "inflexible" y agregó: "No hay diálogo ante la extorsión".



Rodríguez Larreta insistió con fustigar la protesta: "No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la ciudad de Buenos Aires".



En tanto, sobre el envío de patrulleros a escuelas tomadas, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo que "la policía no fue en enviada por ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo a las escuelas".



"La policía en la única instancia en la que tuvo un rol en la toma de las escuelas fue cuando la fiscalía del fuero Penal y Contravencional usó y solicitó el servicio de notificación a aquellas familias que habían sido denunciadas por el gobierno de la Ciudad por ser responsables del patrimonio, de la seguridad y de los costos en los que incurre el Estado cuando hay una medida de fuerza como el cierre de una escuela", sostuvo Acuña.



Consultada sobre la presentación judicial con formato de hábeas corpus que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para lograr que sean retirados los agentes policiales de la puerta de las escuelas, Acuña sostuvo que "es un disparate, no tiene que ver ni con la situación, ni con el contexto, ni con la herramienta en particular".



A su vez, consideró que "cerrar una escuela por la fuerza, de forma violenta como significa una toma, es un acto ilegal, y resaltó: "Nosotros lo que estamos haciendo es enseñarles a los chicos a convivir en democracia a través del diálogo, a través de la participación, pero no a través de la fuerza".