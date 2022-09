Cinco claves para entender las pasantías ACAP que rechazan los alumnos

Para cumplir las ACAP se le quitaron 120 horas anuales de Matemática, Historia y Química a la currícula.

• Las ACAP son ilegales

• Las prácticas no son educativas

Citación a alumnas a trabajar en limpieza en un hotel céntrico en el marco de las ACAP. Foto: CELV

• Las ACAP reemplazan horas presenciales de Matemática, Historia, Química, que no se recuperan

• Alumnas y alumnos no son supervisados por personal docente

Citación de la empresa Rappi convocando a las prácticas laborales para ordenar productos en el marco del servicio "Rappi turbo"

• Las ACAP se realizan lejos de los colegios y sin autorización de los padres

EL LADO OSCURO DE LAS PRÁCTICAS LABORALES OBLIGATORIAS EN CABA

Un especial de Télam

Contempladas en la ley 3.541 de Educación de la Ciudad, indican en su artículo 2° “Se entiende como Práctica Educativa Preprofesional al conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio”. La ministra Soledad Acuña las impuso con una resolución 3958/21 violatoria de la Ley referida.Los alumnos y alumnas concurren, según se indica en las convocatorias hechas por las empresas a pedido del Ministerio de Educación, a realizar actividades de limpieza en hoteles (Hotel Regente, hotel Marriot, donde se les pide, según consta en el documento adjunto "armado de camas" o "limpieza de vidrios y espacios comunes"), distribución de alimentos (Rappi) o armado de viandas (Cacyr), entre otras tareas que no se relacionan en ningún caso con las especializaciones elegidas por los alumnos.El ministerio obliga a los alumnos a cumplir 120 horas cátedra anuales –quitadas a Matemática, Historia, Química o Filosofía, dependiendo de cada caso– en las prácticas laborales. Dichas horas nunca se recuperan, en desmedro de la formación escolar.En ningún caso los alumnos y alumnas menores de edad son acompañados a sus ACAP por trabajadores de la educación: quedan en manos y a la orden de jefes de personal de empresas privadas sin experiencia en el trato con menores. En ese contexto, a las niñas las obligan a usar zapatos con taco, entre otras condiciones. Si no lo hacen, incumplen la ACAP y reciben en consecuencia la sanción escolar correspondiente por no cumplir los objetivos curriculares.Al hecho de que los y las menores concurren solos a un ámbito laboral que no está contemplado para ellos y ellas, a veces deben trasladarse distancias fuera del recorrido habitual, en algunos casos a varios kilómetros de sus respectivos colegios y hogares. Siendo menores, los padres deberían autorizarlos, pero los colegios no piden esta autorización a los padres. Si un padre o madre, en ejercicio de su patria potestad, eligiese negar la presencia de su hijo en ámbitos inconvenientes, el alumno o alumna recibiría la sanción escolar del caso como si faltara a clase.