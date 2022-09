Cómo era el país aquel 22 abril de 1985, cuando comenzó el juicio las Juntas militares

Los miembros de las Juntas militares, el primer día de audiencias. (Archivo Télam)

Los jueces del tribunal y a la izquierda, los fiscales Strassera y Moreno Ocampo. (Archivo Télam)

Argentina, 22 abril de 1985

El presidente Raúl Alfonsín -que el 21 de abril habló por cadena nacional para desmentir los rumores de golpe- y Ernesto Sabato, quien el 23 de abril recibió el premio Cervantes en España.

Economía en riesgo

Las tapas de Clarín del lunes 22 y el martes 23 de abril, con el juicio como tema excluyente.

25,7%

Dos bancos

El dólar

10,67%

Juan Vital Sourrouille

Los números de la economía diaria

La tapa de Crónica del viernes 26, una síntesis de la actualidad nacional. Ese día hubo una marcha de apoyo al presidente Alfonsín. Y también llegaba Menudo al país, con un RIcky Martín de 13 años entre sus miembros.

$a 120

$a 3.000.000

$a 21.000.000

600.000 dólares

1985: 10 hechos en la Argentina 26 de abril En Buenos Aires se produce el incendio del neuropsiquiátrico Saint Emilien, que deja 86 muertos.

1 de junio El ministro de Economía Juan Sourrouille anuncia el programa de Reforma Económica, conocido como Plan Austral. Se logró el objetivo de reducir la inflación de un día para el otro a un 2% mensual en los primeros meses de aplicación. Los pesos argentinos fueron reemplazados por el austral ($a 10.000 equivale a 1 austral).

2 de junio Gabriela Sabatini, con 15 años y tres semanas, se convirtió es la participante más joven de una semifinal individual de Roland Garros. Cuatro meses después ganaría su primer título WTA en Tokio.

30 de junio Agónica clasificación al Mundial de México 86. Argentina empató 2 a 2 con Perú. con un gol de Gareca, a los 85 minutos.

29 de julio Por segunda vez -la primera fue en 1977- es secuestrado el empresario Osvldo Sivak. Se pagó un rescate de más de un millón de dólares. Dos años y tres meses después, su cuerpo apareció enterrado en una modesta casa junto a la Ruta 2, en Abasto.

23 de agosto En un allanamiento a la casa de Arquímedes Puccio se encontró a Nélida Bollini de Prado aún atada en el sótano, luego de un mes de cautiverio. El clan familiar también secuestró y mató a otros empresarios: Ricardo Manoukian, Eduardo Aulet y Emilio Naum

24 de octubre Argentinos Juniors se consagra campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Ya se había consagrado ganador del Torneo Nacional. Y el 8 de diciembre en el Estadio Olímpico de Tokio perdió por penales antes Juventus, tras empatar 2 a 2 en la final Intercontinental.

2 de noviembre Hazaña de los Pumas que igualan 21 a 21 contra los All Blacks neocelandeses. El 22 de junio también habían vencido por primera vez a Francia por 24 a 16. Ambos partidos, en el estadio de Ferro.

10 de noviembre El centro turístico bonaerense Villa Epecuén, ubicado a 7 km de la ciudad de Carhué, queda bajo el agua.

9 de diciembre Se dicta la sentencia del Juicio a las Juntas militares (ver la nota principal).



El mundo del espectáculo

Enrique Pinti en su mítica "Salsa criolla"

Cine

Teatro

Televisión

Deportes en acción

En ese mes de abril, Gaby Sabatini, con 14 años, sorprendía al mundo al jugarle de igual a igual a Chris Evert. (en la foto, en su primer título, ese mismo año).

Fútbol de Primera

Fútbol de Ascenso

Automovilismo

Golf y tenis sin edad

”Argentina, 1985”, ayer y hoy

En 1985, Ricardo Darín hacía teatro junto a Carlín Calvo en "Taxi" mientras que faltaban cinco años para el nacimiento de Peter Lanzani.

1985: 20 hechos en el mundo 10 de enero En Nicaragua, Daniel Ortega asume la presidencia.

20 de enero Ronald Reagan, tras jurar para su segundo mandato, anuncia el proyecto de defensa estratégica estadounidense, conocido como "Guerra de las Galaxias".

28 de enero Grandes cantantes unidos en USA for Africa graban la canción "We Are The World".

3 de febrero En Sudáfrica, Desmond Tutu se convierte en el primer obispo negro anglicano

El 1 de marzo Uruguay recupera la democracia con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente. Dos semanas después son liberados todos los presos políticos.

11 de marzo Mijaíl Gorbachov llega a la presidencia de la Unión Soviética.

15 de marzo Termina la dictadura militar en Brasil.

30 de marzo En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet tortura y degüella a tres profesores comunistas.

14 de abril En Perú, Alan García (35) es elegido presidente, el más joven de la historia.

24 de mayo Un ciclón deja unos 40 000 muertos en Bangladés.

29 de mayo En el estadio Rey Balduino, de Bruselas (Bélgica), Antes del inicio de la final de la Copa Europea de Fútbol -entre Liverpool y Juventus- una avalancha humana en las tribunas provoca 39 muertos y 600 heridos.

4 de junio 27 países europeos firman el Acuerdo de Schengen, que establece la libre circulación entre esos estados.

3 de julio en Estados Unidos se estrena la película "Volver al Futuro", uno de los filmes más exitosos en la historia del cine.

7 de julio Con 17 años, Boris Becker se convierte en el jugador más joven en ganar Wimbledon.

10 de julio Francia, a través de sus servicios secretos, ordena el hundimiento del buque Rainbow Warrior de Greenpeace.

25 de julio En Estados Unidos se publica que el actor Rock Hudson padece de sida.

5 de agosto En su casa en Los Ángeles se suicida Paul Bregman, tripulante del bombardero que arrojó una bomba atómica sobre Nagasaki (Japón) el 9 de agosto de 1945.

1 de septiembre Una expedición franco-estadounidense descubre los restos del Titanic, hundido en 1912.

19 de septiembre Un terremoto de magnitud 8.1 destroza México DF, dejando un total de más de 10 000 muertos.

13 de noviembre Una erupcioón en el volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, derrite un glaciar, generando un alud que sepulta a la ciudad de Armero, causando 23.00 muertos.



El lunes 22 de abril de 1985 -un día gris y que hacia la noche se puso más frío y húmedo- pasado el mediodía, comenzó el juicio más importante de la historia argentina, sin precedentes en el mundo.En el Palacio de Tribunales, más precisamente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires,En el banquillo de los acusados, los nueve integrantes de las Juntas militares:A la izquierda de ellos, la parte acusadora,Frente a los acusados, los miembros del Tribunal,Y entre quienes llegaron para presenciar la apertura del juicio estaban el premio Nobel de la Paz,, y la presidenta de Madres de Plaza de Mayo,, a quien la policía -incomprensiblemente-para ingresar a la sala.Desde el 22 de abril hasta el 14 de agosto, desfilaron-el primer día declararon el expresidente Ítalo Líder y varios exministros como Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf-, ende audiencias en las que se analizaronde los 709 previstos originalmente.Como es sabido, las sentencias se leyeron el 9 de diciembre de ese año.Pero, ¿cómo era el día a día de nuestro país en ese entonces?Se vivían tiempos muy convulsionados. Inestabilidad económica, altísima inflación y rumores intencionados sobre malestar en las fuerzas armadas daban un preocupante marco al inicio del trascendental juicio, al punto que el día anterior -el domingo 21- e-que contaba con el apoyo casi unánime de los partidos políticos- decidió hablar por cadena nacional.Un mensaje de 14 minutos en los quey denunció “la actividad disolvente de quienes pronostican el caos y la anarquía presagian estallidos sociales y en definitiva se convierten en pregoneros de la disgregación nacional. Se va a iniciar una nueva etapa de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que de acuerdo con mi opinión terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional”. Un duro discurso a menos de un año y medio del retorno de la democracia.había sido el índice de inflación del mes de marzo, que llegaría a 29,5% en abril -con una variación interanual del 1.040%-.habían quebrado la semana anterior: Cabildo y Santurce.paralelo rondaba losmientras que los bancos -necesitados de efectivo- ofrecían tasas de interés de hasta el 33% mensual.era entonces el déficit estimado del PBI para 1985era el ministro de Economía desde comienzos de año. El día anterior al inicio del juicio había regresado de Washington tras una reunión clave con las autoridades del FMI. Recién un mes y medio después, con el lanzamiento del Plan Austral, caería drásticamente la inflación.costaba el diario Clarín los días de semana. Medio kilo de dulce de leche $a 259; 1 kilo de yerba, $s 280; 1 docena de huevos $a 145; una cocina Escorial $a 42.900; una “centro musical” Hitachi $a 8,.250; un viaje en avión a Bariloche con cuatro días de estadía $a 83.000.valía un Renault 12 0km. El alquiler mensual de un departamento de dos ambientes en el barrio porteño de Almagro -¡con teléfono!-, $a 50.000. Aunque pocos, todavía había avisos de venta de inmuebles en pesos argentinos y no en dólares. Y $a 150.000 era el sueldo ofrecido para el puesto de encargado de salón en un prestigioso supermercado.era el primer premio que ofrecía la Lotería Chaqueña, la más convocante entonces.fue la remuneración en efectivo que recibió Ernesto Sabato el martes 23 cuando el rey Juan Carlos de España le entregó en Madrid el premio Cervantes el segundo argentino después de Jorge Luis Borges.Esa semana la oferta porteña era riquísima. Entre otras películas estaban(de David Lean) ,(de Milos Forman);(de Roland Joffé);(de Luis Puenzo);(de Sergio Leone);(la primera de la saga);(con música de Steve Wonder) y(con Moria Casán y Carmen Barbieri), entre otros títulos. Y una curiosidad: esa semana se incendió el cine Helios, en Ciudad Jardín de El Palomar, donde se estaba dando la película de Sergio RenánUn lujo la cartelera de Buenos Aires.(Enrique Pinti); el musical, con la Guevara, en el Maipo; en el Luna Park, Daniel Viglietti y Mario Benedetti ofrecieronuna noche de música y poesía que los uruguayos cerraron invitando al escenario a las Madres de Plaza de Mayo; dos días después, también en el Luna, otras cinco mil personas ovacionaron a; en el teatro Coliseo Miguel Mateos ypresentaban su disco “Rocas vivas”. Y en el Astros, el ilusionistallenaba la sala con su método para adelgazar y dejar de fumar.Eran tiempos de, indiscutible zar de la pantalla desde Canal 9 Libertad y con programas imbatibles comoy la telenovela, con Luisa Kuliok y Arnaldo André.En los otras emisoras se veían(con Víctor Hugo Morales, Canal 13);(con jovencísimos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez, Canal 13);(con Ramón Andino, Canal 13);(Canal 11);(ATC);(ATC). Y otra curiosidad: ya existían dos operadores de cable -- con tres canales cada uno y una programación basada en ciclos culturales, música y documentales.Había receso en el torneo sin embargo el fútbol fue tapa el 22 de abril para reflejar la dura derrota de Boca ante el equipo misionero de Guaraní Antonio Franco, en un “amistoso” que concluyó 6 a 0. Ese lunes hubo una gran alegría, Argentina campeón sudamericano sub 16, tras la victoria por 3 a 2 sobre Brasil; la figura fue Maradona (Hugo).La Primera B tenía un campeonato muy parejo encabezado por Estudiantes de Caseros, seguido por Rosario Central, Lanús, Quilmas, Racing y Atlanta. En Primera C, Barracas Central, Arsenal y Defensa y Justicia se ubicaban a mitad de tabla.Los diarios reflejaban los éxitos de Roberto Mouras en el Turismo Carretera, en el circuito semipermanente de 25 de Mayo, y el de Ayrton Senna en el Gran Premio de Portugal de Fórmula Uno.A los 62 años, Roberto De Vicenzo fue segundo en el Abierto Senior de Houston mientras que Gabriela Sabatini, ¡con apenas 14 años!, perdió ajustadamente ante la megaestrella Chris Evert en tres sets en el torneo de Amelia Island, Estados Unidos.Cuando comenzó el Juicio a las Juntas,, el director del filme, tenía 4 años.-el fiscal Strassera en la ficción- había cumplido 28 mientras que-el fiscal Moreno Ocampo- recién nacería cinco años después.