Confirmaron el primer caso de viruela del mono en Tucumán

El, confirmó este jueves elen la provincia y señaló que "el estado general del paciente es bueno”.“Se hizo una toma de muestra a partir de la consulta realizada por una persona, cuya identidad no fue informada, y el resultado positivo del estudio específico, llegó este miércoles a la noche”, dijo Medina Ruiz en una en conferencia de prensa.El titular de la cartera sanitaria señaló que “ely que”.Esta enfermedad da "un cuadro febril, pseudogripal, con dolor de cuerpo, decaimiento y dolor de cabeza, luego aparece una erupción, muy parecida a la varicela, sólo que las vesículas (ampollas) son un poco más profundas", explicó el ministro.La erupción comienza con "eritema (reacción cutánea), con enrojecimiento y picazón y posteriormente evoluciona hacia una vesícula, que se rompe, se transforma en una costra y un tiempo después desaparece", detalló.El médico sostuvo que la viruela del mono “tiene una evolución natural y de los 326 casos que hay en la Argentina no hubo ningún fallecido, es una enfermedad no grave y a medida que pasan los días el paciente se cura y deja de contagiar”.“En estos momentos el paciente tucumanode sus contactos”, indicó Medina Ruiz.