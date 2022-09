A 18 años de la tragedia de Carmen de Patagones recordaron a las víctimas

Homenaje a las víctimas del crimen de Carmen de Patagones: //Foto Ochoa marcelo

Evangelina, Sandra y Federico, las víctimas fatales de la Escuela Islas Malvinas,//Foto Ochoa marcelo

Llegada la noche se soltaron velas en las aguas del Río Negro. //Foto Ochoa marcelo

Foto Ochoa marcelo

Familiares, amigos y vecinos de la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones recordaron a Evangelina, Sandra y Federico, las víctimas fatales de la Escuela Islas Malvinas, cuando sin que mediara incidente previo, Rafael Junior Solich extrajo de sus ropas una pistola Browning calibre 9 milímetros, y vació un cargador contra sus compañeros el 28 de septiembre de 2004., y; en tantoquienes se fueron recuperando en el transcurso de los meses posteriores.por la jueza de Menores de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, y fEl momento más emotivo de esta jornada se dio entrada la noche cuandoque se fueron alejando brindando una luz a tanta oscuridad.comenzaron por la mañana en la escuela Islas Malvinas, con un minuto de silencio y palabras conmemorativa a cargo de autoridades de la institución.Asimismo, en las demás escuelas de la ciudad, lay los alumnos hicieron un minuto de silencio., una de las víctimas, y organizadora de la jornada recordó el hecho y señaló que, “nos vamos armando como podemos cada día, con este dolor que no merma para nada”.En dialogo con los medios, Marisa sostuvo que “El establecimiento educativo donde ocurrió la tragedia desde el 2012 se transformó en Escuela de Educación Secundaria Común, donde los alumnos cursan de primero a sexto año y cuentan con cinco orientaciones, artes visuales, economía y gestión, entre otras materias.“Ingresar a la escuela es duro, porque fue el último lugar donde estuvo mi hijo. Si hubieran sido responsables seguiría estando hoy en este plano de la vida. Si bien sigue estando en nosotros, pero no en un plano visible. La verdad que no es fácil”, recordó al participar hoy del acto.Sobre la causa judicial, sostuvo que,, como con tanta otra gente, agregó, y confirmó que“No sé si vamos a alcanzar a ver el fallo algún día si seguimos así. Por lo menos estoy contenta que, pero esperemos que antes que se cumplan más años pueda salir el dictamen definitivo”, finalizó Marisa.