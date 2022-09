Abrazo simbólico al Mariano Acosta en repudio a la "persecución política" a la comunidad educativa VER VIDEO

Repudian al Gobierno porteño por enviar policías a las casas de los estudianteshttps://t.co/Oeyk1jFVts pic.twitter.com/CJp6LXvG28 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 28, 2022

Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (@CELS_Argentina) afirmaron que las denuncias contra padres y alumnos de escuelas por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires "son políticamente lamentables y jurídicamente inviables" pic.twitter.com/ThCCm8Dgue — Agencia Télam (@AgenciaTelam) September 28, 2022

Estudiantes, docentes y familias de lade la Ciudad de Buenos Aires () realizaron este miércoles unal establecimiento en repudio a la "persecución política" del gobierno porteño a la comunidad educativa de la institución, luego de levantar la toma que los y las alumnas sostenían desde el viernes."; "Con hambre no podemos estudiar"; "No a las Acap " , fueron algunas de las consignas expresadas en carteles y banderas en la fachada de la institución.Con un abrazo simbólico y discursos de estudiantes, familiares y directivos, la comunidad educativa del Mariano Acosta repudió enérgicamente que en las últimas horas varios padres y madres de estudiantes que realizaron tomas de colegios fueron notificados por la Policía de la Ciudad, en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas. "Se está actuando muy violentamente desde el Gobierno de la Ciudad, persiguiendo a nuestros papás cuando claramente no son quienes están tomando los colegios, somos nosotros, el estudiantado, que decidimos alzar la voz", aseveró Isabella Spatola, coordinadora del centro de estudiantes del Mariano Acosta.Respecto a las medidas de lucha en reclamo de más viandas , mejores condiciones edilicias y en contra de las de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas , Spatola indicó a Télam que la toma de la institución finalizó "ayer a las 7 de la mañana" pero que, pese a "la persecución y las amenazas", seguirán reclamando por sus derechos y por ser escuchados, mediante asambleas permanentes y otras medidas., sostuvo la joven, y repudió el tratamiento de algunos medios de comunicación, que "están saliendo a atacarnos con cosas personales, inventando algunas, y se olvidan que somos menores de edad"."Es una forma de querer meternos miedo pero vamos a seguir luchando por todos los derechos para el bienestar de los pibes, no sólo del Acosta, sino de todos los colegios públicos", expresó. "Podrán cortarnos la luz , el gas, el agua o perseguirnos pero no podrán parar un movimiento estudiantil y una comunidad educativa", dijo por su parte, presidenta del Centro de Estudiantes del colegio Mariano Acosta.Y apuntó: "Cuantas veces vimos robos y situaciones de inseguridad en la esquina de nuestra escuela, y cuando nos preguntamos dónde está la policía en esos casos nos encontramos que está en nuestras casas notificando a nuestros padres".Entre los aplausos y el aliento de la comunidad educativa este miércoles presente, las representantes del Centro de Estudiantes del Acosta aseguraron que la falta de diálogo y la violencia se responde "con discusión política y con ideas, con la posibilidad de soñar"."Quieren proscribir los sueños de las y los pibes a una educación más inclusiva y de mayor calidad", concluyeron.Por su parte,, presidenta de la cooperadora del Mariano Acosta, defendió "completamente" la medida de lucha llevada adelante por los y las estudiantes de esta institución y consideró "criminal y abusiva" la respuesta del gobierno de CABA frente a "las tomas de colegios, en las que reclaman cosas totalmente justas".Asimismo, aseguró a Télam que frente al"Acá hay espalda y una red que se va a bancar a todos los que quieran pelear por una educación justa y libre. Cuando toquen a un solo padre o estudiante no lo vamos a permitir", manifestó el vicerrector del Acosta, Julio Pasquarelli, con el apoyo del estudiantado."La escuela pública, no solo el Acosta, está siendo saboteada, denigrada sistemáticamente por personas que consideran que lo público debería desaparecer", dijo a Télam el vicerrector de esta institución pública que, resaltó, "se destaca en Argentina y el mundo, gana concursos y olimpiadas"."Buscan el disciplinamiento a través de amenazas, sanciones y actos mafiosos, pero lo que sucedió fue al revés, estudiantes y docentes se volvieron más fuertes", concluyó Pasquarelli, quien denunció haber recibido amenazas de muerte anónimas en su auto."Me podrán amenazar las veces que quieran, no voy a claudicar en lo que considero", aseveró.Durante el abrazo simbólico estuvieron presentes las legisladoras porteñas por el Frente de Todos Maru Bielli y Lucía Cámpora, y Gabriel Solano, Amanda Martin y Alejandrina Barry del Frente de Izquierda, como así también organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañaron la jornada de reclamo.