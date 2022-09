Graham criticó al gobierno porteño por "reprimir" a alumnos en las tomas de escuelas

Gabriel Lerner: La Ciudad de Buenos Aires no habilita "mecanismos de participación" en escuelas

El Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, dijo que el conflicto entre estudiantes secundarios porteños y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires sucede "porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas".



De esta manera, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social se refirió a la denuncia instigada por la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, a los estudiantes que participan de tomas en colegios de la Ciudad, y a sus familias, en reclamo de viandas con calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.



Lerner recordó que en 2018 estudiantes secundarios realizaron "ocupaciones pacíficas y actividades de protesta" en colegios porteños y las autoridades también realizaron denuncias a las familias "en la justicia penal y contravencional de la Ciudad, diciendo que eran autores junto con sus hijos de una contravención y de los perjuicios económicos".



"En aquel momento yo no era funcionario, no era secretario ni tenia ninguna función pública", dijo en declaraciones a Télam, pero como abogado especialista en derechos humanos y del niño las familias le pidieron que asuma la defensa técnica de los acusados.



"Allí señalamos que la imputación o la acusación parecía considerar a los adolescentes como objeto. La mayoría de esos pibes tienen 16 o 17 años, pueden elegir Presidente la Nación, algunos son un poco más chicos, participan de centros de estudiantes, están inscriptos en la autonomía progresiva que les reconoce el Código Civil y si bien merecen la protección especial por parte del mundo adulto eso no inhibe que tengan derecho a la libertad de expresión y a la libertad de asociación", planteó.



Lerner enumeró las distintas leyes que "reconocen que los niños, niñas y en particular los adolescentes son sujetos de derechos, tienen derecho a peticionar, tienen derecho a asociarse y no hay ninguna razón y ningún fundamento jurídico para pretender imputar criminalmente o imputar en términos contravencionales a los progenitores".



Y agregó: "Eso no era más que una maniobra para generar temor en la población y temor en esos padres para que se cortara el derecho a la libertad de expresión".



Finalmente tanto en primera instancia como la Cámara que intervino sobreseyó a todos los adultos involucrados, recordó el Secretario Nacional.



Lerner concluyó: "Esto sucede porque no se habilitan mecanismos institucionales de diálogo permanente, de participación en los chicos y las chicas al menos como de forma consultiva en la conducción de las escuelas, para que estén permanentemente participando, evitando los conflictos y llevando sus propuestas".



Por último, dijo que "esperamos que la situación que está transcurriendo ahora tenga una solución dialogada, democrática, no una respuesta autoritaria".