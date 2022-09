Son once las escuelas tomadas y el Acosta hará un abrazo contra la "persecución política"

También se encontraba tomada la escuela de Comercio Carlos Pellegrini. Foto: IG.

Al menospor sus estudiantes en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas, mientras que la comunidad educativa del colegio Marianopara alertar sobre laLa Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg -conocida como "Lengüitas"-, la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1, la escuela Federico García Lorca, el colegio Mariano Moreno, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, la Rodolfo Walsh, la Nicolás Avellaneda, el Liceo 5 Pascual Guaglianone, y el Osvaldo Pugliese continuaban hasta esta mañana tomadas por sus estudiantes, según pudo reconstruir esta agencia., la primera institución que no depende de la Ciudad de Buenos Aires sino de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se sumó anoche a la medida para exigir "viandas de calidad, en cantidad y para se les dé una mesa de diálogo a les estudiantes perjudicades por el ACAP (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)".En tanto, la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Mariano Acosta" realizará al meiodía un abrazo a la institución bajo la consigna "no hay persecución política que pueda pararnos"."Hoy con más fuerza que nunca les decimos que la comunidad educativa está más unida que nunca", indicaron desde el centro de estudiantes del Acosta a través de las redes sociales.de la Ciudad en sus domicilios, tras las denuncias presentadas por las autoridades porteñas.Por otro lado, loscon el objetivo de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, reciba al alumnado, se discuta el presupuesto de educación 2023, se abran mesas de diálogo sobre las prácticas laborales obligatorias no rentadas y se dupliquen las viandas, informaron desde la Coordinadora de estudiantes de base (CEB).Entre las instituciones que realizan el pernocte se encuentran la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Nº 1 "Roque Sáenz Peña", la Escuela Julio Cortázar, la Escuela de Teatro Niní Marshall, el colegio Luis Pasteur, la escuela Normal Superior N° 8, la Escuela de Educación Media N°7 "María Claudia Falcone", la de Bellas Artes "Manuel Belgrano", la Agustín Tosco y la Escuela de Danzas N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires.Por su parte, el Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la UBA, tendrá asambleas este miércoles en todos los turnos para "discutir la situación del colegio y todos los de CABA", indicó el centro de estudiantes de la institución.