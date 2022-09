Cabandié presentó equipamiento por $1.300 millones para combatir incendios

Los vehículos fortalecerán el equipamiento disponible para el SMNF. Foto: Victor Carreira

Camiones, camionetas, campamentos móviles y comandos de emergencia destinados a fortalecer las distintas unidades del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) fueron presentados esta tarde en el predio de Tecnópolis por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.El equipamiento incorporado representa una inversión para el combate de incendios forestales por más de 1.300 millones de pesos e incluye 25 camiones volcadores, 20 camionetas, 4 campamentos móviles con dormitorios y baños y un camión Comando de Operaciones de Emergencia (COE) con wifi para planificar la estrategia en los territorios afectados.Los vehículos fortalecerán el equipamiento disponible para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales y 20 provincias.Durante la presentación, de la que participaron, entre otras autoridades, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; y el ministro de Cultura, Tristán Bauer; Cabandié afirmó que "cuando el presidente Alberto Fernández tomó la decisión de colocar el SNMF en la órbita de Ambiente se avanzó en la construcción de una política de Estado con una perspectiva de gestión federal en pos de la realidad y de la demanda ciudadana".El funcionario nacional destacó que "el entonces presidente de la cámara de diputados y actual ministro de Economía, Sergio Massa, fue fundamental para construir una legislación que le dedica al manejo del fuego una alícuota del presupuesto que permitió multiplicar por 35 la inversión pública en el área".Y advirtió: "Tenemos el desafío de construir una sociedad que contemple los desafíos ambientales y modifique muchas de sus prácticas productivas hacia un modelo más sustentable; ya no nos queda mucho tiempo, las condiciones se van extremando cada vez más rápido y hoy estamos en el tercer año consecutivo de sequías provocadas por el fenómeno de 'La Niña' y con aumentos constantes en las temperaturas promedio".El funcionario señaló que "el 95 por ciento de los fuegos que tenemos que combatir tienen origen antrópico; nadie está en contra de la actividad agropecuaria, pero es necesario que se adapten las prácticas al siglo XXI porque de lo contrario no vamos a dejarle un mundo vivible a las próximas generaciones".La cartera ambiental recordó que la primera presentación durante 2022 fue a mediados de julio en la Justicia Federal con asiento en Entre Ríos, donde se presentaron imágenes detectadas por los Faros de Conservación para aportar pruebas georreferenciadas de los focos ígneos.Y ayer Cabandié y el viceministro Sergio Federovisky se reunieron con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, para pedirle que destine mayores recursos a la fiscalía federal de la ciudad de Victoria con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar la culpabilidad por la quema de pastizales en el delta del Paraná, se informó oficialmente.En el acto realizado esta tarde en Tecnópolis, el Ministro adelantó que "este año vamos a poner en funcionamiento nuevas bases del SNMF en distintas provincias porque a pesar de que muchos asocian el combate a los incendios forestales con las aeronaves que arrojan agua, y que son muy importantes, la gran mayoría del trabajo lo hacen hombres y mujeres brigadistas que están en el suelo junto a las llamas y que también necesitan contar con toda la tecnología con la que podamos equiparlos".A la vez, informó que este año se extinguieron 90 focos, dijo que "también es necesario que la justicia actúe y por eso también hace falta que muchos integrantes del Poder Judicial estén a la altura de los desafíos que nos impone el cambio climático; si cada vez que apagamos un incendio detectamos como encienden otros cinco o seis no va a haber recursos que alcancen".A su turno, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, apuntó: "Estamos construyendo políticas públicas, políticas de Estado en materia de combate contra los incendios para poder enfrentar uno de los flagelos más dramáticos que expresa el cambio climático"."Entre las inversiones finalizadas y entregadas que suman un monto de 2.500 millones de pesos, pueden mencionarse los faros de conservación y los centros de monitoreo en el Delta para la alerta temprana de incendios, indumentaria técnica para brigadistas, móviles, herramientas y equipamiento, servicios de medios aéreos y los convenios con la provincia de Corrientes y municipios de la Comarca Andina".A su vez, informó que se encuentran en ejecución otros 6.020 millones de pesos en los mismos rubros mencionados, sumado a los acuerdos firmados con las provincias de Entre Ríos, Jujuy, Salta, Misiones, San Luis, San Juan, Neuquén, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego, a lo que se agregan 9.590 millones para inversiones en proceso de licitación y próximas a licitar.Junto a Cabandié y Federovisky participaron de la presentación el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el ministro de Cultura, Tristán Bauer; la secretaria de Coordinación en Emergencias, Inés Barboza Belistri; y la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad, Silvia La Ruffa; entre otros funcionarios nacionales y de distintas provincias.