"Las denuncias penales por las tomas de los colegios no son viables jurídicamente"

Foto Camila Godoy

Foto Camila Godoy

Eladvirtió queque el gobierno porteño anunció que realizaráen diferentes establecimientos educativos, en protesta por la baja calidad de las viandas y las obligatoriedad de realizar pasantías no rentadas.de les alumnes que protestan en las escuelas. Esas denuncias no son viables jurídicamente. No se puede criminalizaren lugares de estudios, que epor muchas, afirmó la organización a través de una serie de mensajes que difundió a través de Twitter.En vista de esta situación, el CELS acusó alde buscar solamentefrente a la opinión pública a costa del atropello de los derechos de los y las estudiantes, mientras las demandas que las originaron permanecen sin respuesta.“Estas amenazas de criminalización, aunque no puedan prosperar judicialmente, buscan amedrentar a la comunidad educativa que apoya los reclamos y también generar incertidumbre en los chicos para que abandonen sus medidas”, dijeron desde la entidad.Finalmente, desde CELS agregaron: “Criminalizar protestas y atemorizar, en lugar de canalizar las demandas, busca mostrar una imagen dura que aparezca como garante del orden público. Esto implica restringir derechos y legitimar la respuesta estatal violenta”.