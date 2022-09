Detectan un "crecimiento inusual" de enfermedades respiratorias virales en niños y niñas

En la primera mitad del año se verificó un incremento "inusual" de enfermedades respiratorias virales en infancias, según un estudio realizado con pacientes de la Ciudad de Buenos Aires, la zona norte y sur bonaerense y la localidad de San Justo, lo que se debe a "la alta circulación de varios virus en simultáneo y la falta de anticuerpos de niños y niñas para estos agentes debido al aislamiento por la pandemia", según especialistas.El trabajo realizado por el Hospital Italiano especifica que del 1 de enero al 30 de junio, el 94,3% de las 456 muestras analizadas para técnicas de cuadros respiratorios de 406 pacientes menores a 18 años fueron positivas para algún virus.Los pacientes involucrados en el estudio pertenecen al Hospital Italiano, casa central de Ciudad de Buenos Aires, y al de San Justo., cuyos síntomas incluyen faringitis, rinitis, congestión nasal, estornudos y tos, algunas veces acompañada de mialgia, fatiga, malestar general, cefalea, debilidad muscular o pérdida del apetito.El estudio, denominado "Vigilancia de virus respiratorios y evaluación de la utilidad de un método de diagnóstico sindrómico rápido (Panel Respiratorio FilmArray) en pacientes internados pediátricos de 2 hospitales de 3 Nivel", fue realizado con muestras de pacientes residentes de la Ciudad de Buenos Aires, zona sur, norte y San Justo."Es un porcentaje de positividad en cuadros virales respiratorios que no hemos tenido nunca antes, porque habitualmente ronda mucho menos, en un 60 o 70%", aseguró a Télam la titular del área de Infectología Pediátrica del Hospital Italiano y miembro del comité de infecciones de SADI, Analía de Cristófano.La médica aseguró que estos datos son coincidentes con los informados por especialistas de los hospitales pediátricos del Garrahan, Gutiérrez y Pedro de Elizalde, quienes consignaron que hubo un incremento pronunciado en casos respiratorios virales en pacientes de esos centros, con igual cantidad de virus en simultáneo y en el mismo período que indica el estudio, a través de un meeting realizado semanas atrás entre profesionales de esas instituciones.Al mismo tiempo, alertó que "hay muchos más virus circulando a la vez, que no es lo usual".Lo que sucede generalmente, indicó la especialista, es que hay ciclos, en algunos meses hay virus sincicial respiratorio, en otros meses, influenza o rinovirus.Otra cuestión que influyó en el aumento de cuadros virales pediátricos simultáneos es que "niños de 4 o 5 años que podrían haber estado expuesto a estos microorganismos a los 3 años, cuando iniciaron el jardín, no lo estuvieron, y eso suma más población pediátrica expuesta a la vez".La media de edad de los pacientes del estudio fue de 2,52 años, el 54% varones y el promedio de internación fue de 4 días."Solo el 5% de los resultados fueron positivos para SARS-Cov-2, a diferencia de los dos años previos en los que fue el virus predominante y sólo en un 4% se rescató Influenza A", especificó el estudio.El 67,8% tenía antecedentes de episodios previos y el 72% de los pacientes requirió oxígeno suplementario, en tanto, el 25% precisó cuidados intensivos.A su vez, el 74% de los episodios se presentaron como infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) mientras que el 22%, evidenció catarro de vías aéreas superiores (CVAS).