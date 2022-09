"¿Tenés al 4 de Ghana?": Parque Rivadavia, centro de intercambio de "figus" del Mundial

Foto: Florencia Downes.

Personas de todas las edades se reúnen los fines de semana en el Parque Rivadavia, ubicado en el barrio porteño de Caballito, para intercambiar figuritas del Mundial de Qatar en busca de las más difíciles, como "el 4 de Ghana", y hasta pueden pagar $300 o más por un sobre que, en teoría, debería costar $150.Desde que se pusieron a la venta el 24 de agosto pasado, estas figuritas son un furor en chicos y grandes que se juntan los fines de semana en ese espacio público para intercambiar estos productos en una actividad cooperativa.Sentados sobre un banco de plaza y mirando una planilla para ver qué figuritas les faltan, Tomás, Diego y Valentín, tres generaciones de la familia Días, vecinos del barrio de Mataderos, se reconocen como aficionados de las figuritas."Me faltan 25 figuritas para completar el álbum", resaltó a Télam el niño que tenía un mazo con 50 figuritas repetidas., figurita que en MercadoLibre un usuario la ofrece a 590 pesos. Otras difíciles, comentaron otros coleccionistas, son las de los defensores de Arabia Saudita.El hombre de 35 años recuerda cuando completó su primer álbum de figuritas en vísperas del Mundial de 1994, que se desarrolló en Estados Unidos."Yo me acuerdo de que a mí me costó conseguir la figurita de Brolin (Tomas) de Suecia. Después de varias semanas de búsqueda intensa, lo pude conseguir gracias a un pibe que conocí acá en el parque", recordó el hombre.Por su parte, Tomás, de 62 años, rememoró aquellos días de juventud cuando intentó, con mala suerte, completar el álbum del mundial México 1970, el primer álbum lanzado por la empresa Panini."En ese momento era más complicado cambiar figuritas. No había estos lugares de reuniones y no había la tecnología que hay en estos momentos", afirmó Tomás, quien recordó que la figurita más complicada en ese mundial fue Gerson, volante de la selección brasileña.. Se venden tanto en sobre, que tiene 5 figuritas, como por unidad. Los precios de los sobres oscilan entre los $200 hasta los $300, mientras que el precio de la individual varía de acuerdo con la importancia de la selección, con precios que se pueden extender hasta los $150 pesos por figura. En el mercado paralelo (en broma, le dicen "figu blue"), por tres sobres pueden pedir hasta 1.000 pesos, como este fin de semana se pudo observar también en la puerta del shopping Abasto.PeroSofia Duarte, vecina del barrio de Once, mira detenidamente una planilla para ver qué "figu" le falta a su hijo, mientras que busca una persona que tenga la misma finalidad que ella."Estamos hace una hora acá y la verdad es un verdadero salvataje esos encuentros, porque nos faltaban 60 figuritas y ahora nos faltan 25", señaló Duarte, quien buscaba intensamente la figurita 16 de Bélgica, correspondiente al delantero Jeremy Doku.Distintos coleccionistas indicaron que la figura del capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi "es una de las más difíciles de conseguir".En el mundo virtual, la novedad es que el canje y la compra se puede hacer a través de una app, Mis Figus, creación de desarrolladores de ciudad de La Plata.Frustrados por no encontrar figuritas en los negocios, desarrollaron esta aplicación "para que las personas puedan recopilar la información y que todos se puedan beneficiar de esta búsqueda", indicó a Télam Agustín Bruno, uno de los diseñadores de la Universidad Nacional de La Plata que impulsaron esta app que al día de hoy tiene 530.000 descargas.La cuestión de las figuritas trajo aparejada una disputa entre la empresa Panini, distribuidora oficial, y los kiosqueros agrupados en la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien acusó a la empresa italiana de "competencia desleal".Esa asociación denunció que fueron "traicionados" por la compañía ya que habilitaron varios canales de comercialización y pidieron que sólo estén disponibles en los kioscos.Luego de varias protestas, los representantes de los kioscos y Panini se reunieron con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, con el objetivo de abrir una mesa de diálogo entre las partes y así encontrar una solución que "transparente la cadena de comercialización"."Esperamos que la empresa italiana cumpla con lo pactado y que la semana que viene puedan llegar las figuritas a todos los puntos de venta", dijo a Télam Adrián Palacios, vicepresidente de la UKRA."Tolerancia, paciencia, solidaridad, perseverancia", son algunos de los aprendizajes que los chicos pueden sacar de la experiencia de coleccionar algo como este álbum del Mundial, afirman desde el área de marketing una empresa distribuidora de las principales marcas de juguetes en el país, Vulcanita."¿La tenés? Tengo un Fiat Duna al piso todo re tuneado", contraoferta un interesado, a lo que le responden: "¿La venís a buscar motorizado? Cuidado, no agarres ningún pozo que se te desarma el auto".