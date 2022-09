La OMS definirá en octubre si pone fin o mantiene la emergencia sanitaria internacional por Covid-19

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la Covid-19 de la OMS deberá definir en octubre si la enfermedad sigue representando una Emergencia de Salud Pública de importancia internacional / Foto: AFP

"Hemos pasado dos años y medio en un largo y oscuro túnel y apenas empezamos a entrever la luz. Pero todavía estamos lejos y el túnel todavía está oscuro, con numerosos obstáculos que podrían hacernos caer si no vigilamos" Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS

En la mayoría de los países, se acabaron las restricciones y dos tercios de la población mundial están vacunados / Foto: AFP

El virus sigue circulando

"La pandemia no ha terminado, siguen habiendo millones de infecciones cada día, miles de muertes y nuevas variantes que van emergiendo, y una parte muy importante de la población sigue sin vacunarse José Luis Jiménez, investigador

"Si bien se están logrando avances, la amenaza global de Covid-19 está lejos de terminar, en particular para las personas de grupos de riesgo en países de bajos ingresos" Tri Tharyat y Loyce Pace, copresidentes del grupo que asesora a la OMS sobre Covid-19

El número de fallecidos registrados cada semana en el mundo sigue bajando y no representa más que el 10% de los decesos del momento álgido en enero de 2021 / Foto: AFP.

La situación en la Argentina

Esta semana el Ministerio de Salud eliminó en una resolución "el carácter obligatorio del uso del barbijo en la población general" / Foto: Eliana Obregón.

De cara a lasi la Covid-19 sigue siendo una emergencia sanitaria internacional, especialistas recomendaron continuar con las medidas de prevención y aplicarse las dosis de refuerzo en un mundo donde el coronavirus ya casi no es noticia, pero hay países que no llegan al 20% de la población vacunada."Hemos pasado dos años y medio en un largo y oscuro túnel y apenas empezamos a entrever la luz. Pero todavía estamos lejos y el túnel todavía está oscuro, con numerosos obstáculos que podrían hacernos caer si no vigilamos", dijo el juevesen una rueda de prensa en Nueva York, donde participó en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas.Según el funcionario,y no representa más que eldel momento álgido en enero de 2021., se a, pero todavíaCon este escenario de fondo, el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional para la Covid-19 de la OMS deberá definir en octubre si la enfermedad sigue representando una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional, el máximo nivel de alerta que puede determinar el organismo,"Usamos la palabra pandemia para que toda la población tenga un entendimiento más o menos homogéneo de los riesgos que representa una enfermedad que está presente en varios países. La OMS no declara oficialmente una 'pandemia' en los instrumentos jurídicos. En cambio la OMS determina si se está produciendo una "Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional", explicó esta semanaUgarte recordó que desde marzo de 2020"para revisar la situación y si se siguen cumpliendo los criterios de una emergencia de salud pública" y señaló que el próximo encuentro "será en octubre".Además, indicó que más allá de lo que se resuelva "Pero más allá del rótulo, el debate se centra hoy en cEn ese sentido,aseguró a Télam que "que van emergiendo, y una parte muy importante de la población sigue sin vacunarse porque no han llegado las vacunas a algunos países; en ese contexto es increíble que se ignore el coronavirus"."Todo esto hace queque sean peores de las que surgieron hasta ahora;la aguda y la crónica, que sigue provocando enfermedad durante meses y no sabemos cómo impactará en el largo plazo", señaló Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y referente mundial sobre transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2.Para Jiménez, "porque aunque uno esté vacunado, eso sólo reduce la posibilidad de tener una enfermedad grave".El jueves pasado,-copresidentes del grupo que asesora a la OMS sobre vacunas, pruebas y tratamientos de Covid-19- aseguraron que "si bien se están logrando avances,, en particular para lasSegún losuna cuarta parte de las personas más vulnerables a nivel mundial todavía necesita una serie primaria de vacunación contra Covid-19 (24% de las personas mayores y 26% de los trabajadores de la salud); en tanto que las tasas de vacunación en los países de ingresos bajos se sitúan en 19%, en comparación con casi 75% en los de ingresos altos."Lo que vemos es queen los sitios clave donde nuestros anticuerpos las pueden reconocer para evitar la infección; en los últimos dos meses aparecieron variantes (BA.2.75.2, BQ.1.1 y BU.1) que están siendo miradas con preocupación por especialistas", sostuvo el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga.Asimismo, señaló que esas variantes "; los casos y hospitalizaciones ya parecen estar aumentando en países como el Reino Unido"."En Argentinay aunque la situación no va a parecerse en nada a 2020, es difícil predecir el impacto en internaciones y fallecimientos. Los datos indican quepodríamos tener una situacióncon laque dejó aproximadamente unosapuntó.En este contexto, Quiroga destacó: "Es importante que los mayores de 50 que tengan 3 o menos dosis se coloquen una nueva dosis refuerzo, idealmente dentro del próximo mes. En esta población, una cuarta dosis disminuye mucho (50-80%) la mortalidad en comparación a tener 3 dosis"."También sería fundamentalno sólo para prevenir la Covid-19, sino todas las enfermedades causadas por virus respiratorios; y por último, si finalmente ocurre este aumento de contagios, podría ser importante retomar el uso de barbijos en espacios cerrados", añadió.no obstante sostuvo lasduranten tanto de SARS-CoV-2 como de otros virus respiratorios.Entre ellas, mencionó asegurar la ventilación de los ambientes, mantener la higiene frecuente de manos, usar en forma adecuada el barbijo en espacios cerrados (ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público), y ante la presencia de síntomas evitar el contacto con otras personas y la asistencia a actividades.Desde el inicio de la campaña nacional hasta el 6 de septiembre, l