Una misionera será la Representante Nacional de los Estudiantes 2022

Tiziana Vignolles tendrá el objetivo de difundir y promocionar la Fiesta Nacional del Estudiante durante un año / Foto: Edgardo Valera.

#FNE Fiesta Nacional de los Estudiantes 2022 Jujuy. Carroza del CPA. Hermoso trabajo! pic.twitter.com/4hxL7gBK2x — Daniel Fernández 🌱🍺🖐🏼 (@Nadielfer) September 22, 2022

Grupos de estudiantes secundarios y primarios participaron en la Fiesta, que incluyó shows musicales y de acrobacia / Foto: Edgardo Valera.

La misión

La candidata de Misiones,, fue elegida en las últimas horas del viernes en la provincia de Jujuy y entre jóvenes de los 24 distritos del país, como"Esto es un sueño, no me alcanzan las palabras, estoy súper agradecida. Fue una semana hermosa y me la llevo en mi corazón. Prometo representarlos de la mejor manera", expresó Tiziana al ser coronada apenas pasada la medianoche,"Solo quiero decirles gracias. Me sentí como en casa, súper querida, la gente un amor", agregó al agradecer además por la experiencia a la organización de la FNE y destacar lo compartido con las otras jóvenes de todo el país, con quienes celebró haber entablado amistad.A la par de Tiziana Vignolles,; y también, respectivamente..La noche de gala comenzó a las 21.30, que se mostró colmado y ante un clima especial tras volver a imponerse como escenario de la celebración luego de las restricciones por la pandemia.La apertura del show tuvo lugar con un atractivo espectáculo con acrobacias aéreas, coreografías, luces y sonido, luego de lo cual las candidatas iniciaron la esperada pasarela, luciendo clásicos vestidos de noche, llenos de brillo y colores primaverales.La puesta en escena elegida para la noche continuó, que mantuvo expectante al público presente con sus acróbatas nuevamente suspendidos en el aire y una performance con tango electrónico y otros estilos de música fusión.Distintos grupos de estudiantes del nivel secundario y el primario también salieron al escenario con distintas coreografías y divertidas propuestas.Luego de conocerse a la nueva Representante Nacional de los Estudiantes, la noche de celebración tuvo un cierre musical que contó con un esperadoTiziana Vignolles tendrá por un año, que tiene lugar con la llegada de la primavera y convoca a miles de estudiantes como protagonistas, ello con clásicos desfiles nocturnos de carrozas, realizadas por alumnos secundarios; también elecciones de reina y otras propuestas para los jóvenes.