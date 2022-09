Un desconocido dejó a la Escuela Mariano Acosta sin luz durante la toma

La comunidad educativa denuncia la vandalización de la electricidad por parte de un contratista del gobierno porteño.

Un acto de vandalización

Los reclamos estudiantiles

El vicerrector de la escuela Mariano Acosta Julio Pascuarelli denunció este viernes que, en el marco de la toma decidida por los estudiantes de ese establecimiento y aseguró "que estan viniendo chicos de otros colegios a apoyar a los alumnos""Estoy en el patio externo de la escuela con los estudiantes no porque apoye la toma sino porque en la mitad de la noche,, ingresó, vandalizando la electricidad", dijo Pascuarelli a Télam.Además, indicó: "Estoy con los chicos y las chicas y los docentes ahora en la puerta de la escuela dado que"."Un hombre que realiza mantenimiento habitualmente en el colegio nos advirtió que: Cuando fuimos a ver se trataba de un cable de grandes dimensiones que se puede cortar con una pinza especial, por lo que es poco probable que algún estudiante haya hecho eso", dijo el vicerrector.En este sentido apuntó que "aquí hay padres de los chicos que no están dispuestos a irse.para que vengan a reparar el cable de electricidad dañado y".Precisó que enterados de la situación "estudiantes de otros colegios están viniendo a la escuela para apoyar a los chicos" y destacó: "Independientemente de los motivos de la toma acá hay una situación que el colegio esta sin luz por alguien externo que lo vandalizó y la Ciudad aún no me esta dando respuesta".Pascuarelli destacó además que "estamos observando patrulleros policiales merodeando por la zona del colegio" y aseguró que "el único lugar sin luz es el colegio, no es un corte generalizado"Los estudiantes del colegio Mariano Acosta, que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, situado en el barrio porteño de Balvanera,, la falta de viandas y las fallas edilicias entre otros reclamos"No aguantamos más un Gobierno de la Ciudad y, mientras nos sigan mintiendo en la cara van a encontrar esto, colegios tomados" , dijo, presidenta del centro de estudiantes a través de un video difundido en redes.Por su parte, integrante del centro, dijo a Télam quePrecisó que "se vienen acumulando muchas cosas, problemas edilicios en la escuela, las viandas escolares, pero"."Nosotros tenemos una realidad que los baños se están cayendo a pedazos, las viandas que mandan no cumplen con los requisitos nutricionales y envían 180 para 800 alumnos,", remarcó Vogel.La estudiante aseguró que las prácticas laborales son obligatorias, y que hay un grupo de estudiantes de quinto año que dejó la escuela para ir a estas empresas sin saber a donde iban.Respecto a la posibilidad de que se amplíe a otras escuelas, Vogel destacó: "El caldo de cultivo lo generan ellos, por supuesto que el paro es político somos militantes políticos pero no hay que demonizar la palabra política, no estamos en contra del macrismo, esto es algo que se viene acarreando desde hace tiempo"."Estamos en contacto con otras escuelas, cada una afronta su propia realidad y lo decidirán en asamblea, por ahora el Acosta es el único colegio tomado, pero hay colegios en los que la ESI (Educación Sexual Integral) no se cumple, por ejemplo", agregó.Las ministra de educación porteña, Soledad Acuña, a través de su cuenta de Twitter expresó: "Hoy un grupo de estudiantes de la escuela Mariano Acosta decidió tomar la escuela por intereses claramente partidarios. Los alumnos no tienen que ser rehenes dentro del juego político. Debemos garantizarles el derecho a educarse".