Cada dos horas una persona es diagnosticada con cáncer de tiroides en la Argentina

Se registran 4.100 casos de cáncer de tiroides por año.

Cómo detectarlo

Tratamiento

Cada dos horas una persona es diagnosticada con cáncer de tiroides en Argentina, cifra que ubica a este padecimiento como el octavo tumor más frecuente en el país, segúnINC) y, dada su importante tasa de sobrevida, los especialistas hacen hincapié en la importancia de la detección temprana.Según el último informe realizado por el(Globocan) en el, de los cualesse celebra el, padecimiento que es el octavo más frecuente en nuestro país con 4.106 casos y que por su baja mortalidad y altas probabilidades de cura si es tratado a tiempo, es fundamental su detección temprana.En este sentido, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud,, casi uno cada dos horas, con unaya que las cifras oficiales advierten que(el 0,4% de todos los fallecimientos por tumores en el país).dado que, tratados a tiempo, tienen una "tasa de curación", por ello es necesario que "ante la presencia de algún nódulo palpable se consulte primero al médico de familia o clínico que indicará los estudios y la derivación correspondiente", explicóSi bien la detección temprana es clave, para este tipo de tumores no se hacen estudios de rutina o de prevención porque, según el especialista"Por eso no se hacen estudios periódicos de la tiroides, porque muchos de esos estudios podrían conducir a falsos temores o a punciones u otros estudios innecesarios, por eso se actúa una vez que se detecta algún nódulo palpable", continuó.El especialista en Tumores de Cabeza y Cuello/Tiroides del Instituto Alexander Fleming explicó que estos nódulos palpables pueden aparecer "en laen forma de mariposa ubicada en el cuello,que participa en gran parte de las fy el, es por eso que cualquier alteración en la misma puede afectar a la salud integral.Leiva consideró que este tipo de tumores "en general" tienen un "comportamiento bastante indolente,y sonentonces no hay que tenerle temor, sino simplemente ocuparse" si se detecta alguna anomalía.El especialista precisó que una vez detectada la enfermedad, ely explicó que "la inmensa mayoría de los casos son abordables por cirugía, es raro que un paciente se presente con un tumor de un tamaño tal que no permita ser operado"."El tratamiento inicial es la cirugía, lo que el especialista debey, en función del informe del análisis de esa muestra, uno debería tener en cuenta la necesidad de hacer, apuntó el especialista.Por su parte,detalló que "existende los cuales el, originado en las células foliculares,; con las, representan más del 95 por ciento de los casos"."A esto se suma elque se origina en las, que es una, detalló el también especialista en Tumores de Cabeza y Cuello/Tiroides del Instituto Alexander Fleming.Además, Falco advirtió que "es un tumor, con una relación aproximada de 2.5 a 1" y que, si bien puede verse en personas "jóvenes y en pacientes añosos,, aunque, como siempre se enfatiza, una vida saludable, evitando el consumo de tabaco, alcohol y el control médico periódico, permite la detección precoz y el mejor manejo de esta enfermedad", apuntó el experto.