Se multiplicaron las consultas sobre lugares habilitados para tratamientos de adicciones

El funcionamiento de comunidades terapéuticas ilegales

La responsable de la(ONR), María Graciela Iglesias, dijo a Télam que recibieron muchas consultas de familiares de personas con consumos problemáticos sobre las instituciones habilitadas para tratamientos, y señaló que en estos espacios debe haber psicólogos y psiquiatras que acompañen."La mayoría de las preguntas que hemos tenido el jueves durante todo el día han sido de familiares que consultaban sobre cómo podían saber si un lugar estaba habilitado", dijo Iglesias.El aumento de consultas tuvo lugar luego de, junto a otras 15 personas, en el marco de una causa que investiga explotación laboral y reducción a la servidumbre en ese establecimiento dedicado a la recuperación de adicciones.La institución estaba inspirada en un concepto de tratamiento residencial de "comunidad terapéutica" a puertas abiertas, pero no contaba con habilitación de organismos oficiales.Con respecto a este tipo de centros en los que tienen un rol destacado personas que se recuperaron de sus consumos problemáticos, Iglesias señaló que "la ayuda entre pares es una modalidad de abordaje que se incluye dentro de un tratamiento integral" y destacó que "además del tratamiento clínico se necesita una contención"."Los famosos operadores, que son personas recuperadas, son un apoyo. Tienen un conocimiento protagónico de lo que es el sufrimiento por el consumo problemático de sustancias; sin embargo, no habilita o suple lo que es la atención integral que requiere una persona con problemas de adicción", insistió la responsable de la ONR.Iglesias explicó que las personas con consumos problemáticos deben ser asistidas por profesionales de la salud, además de la ayuda de los operadores, porque "una persona que haya consumido y esté recuperada no tiene legitimidad para indicar si tiene que ir al psiquiatra, psicólogo, o qué tratamiento debe hacer".Por eso "hablamos de tratamiento integral", para abordar las adicciones, insistió en diálogo con Télam., según el artículo 4 de la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010.Frente a esto, la funcionaria reconoció que el problema con algunas comunidades terapéuticas es la ilegalidad."Ciertos lugares se utilizan como fachadas para restringir a las personas, someterlas o utilizarlas. Ahí ya no hablamos de salud mental y tratamiento de adicciones", indicó.Así, mencionó que los organismos que se encargan de consumos problemáticos están realizando trabajos de control y monitoreo de estos lugares, ya que "están por fuera de la ley" y "por eso dependemos de una denuncia"., enfatizó Iglesias.Es por ello que, desde el Ministerio de Salud, y entidades como la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) van a publicar un listado de lugares "para que las personas sepan que cuando acuden a un lugar a pedir ayuda está habilitado", y cada jurisdicción habrá lo mismo, comentó Iglesias., de las cuales dos están en la provincia de Buenos Aires (en las localidades de Berazategui y Florencio Varela), y otras dos en Santa Fe y Córdoba.Zelaya y el conductor "Teto" Medina daban charlas sobre el funcionamiento de ese centro de rehabilitación de jóvenes adictos y se presentaban como "operadores socio terapéuticos".Zelaya se negó hoy a prestar declaración en la causa, informó su abogado, Marcelo Biondi, en declaraciones a la prensa formuladas en la puerta de la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui.En tanto, Medina y otros detenidos esperaban esta tarde ser indagados por el fiscal de Berazategui Daniel Ichazo.