"Teto" Medina pasará la noche detenido en Berazategui

Medina será indagado este viernes.

El abogado de Marcelo "Teto" Medina, Adrián Tenca, dijo este jueves que el conductor televisivo pasará la noche detenido y será indagado mañana por la mañana., aseguró el letrado.Tenca afirmó que la imputación a su cliente por presunta asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral "es absolutamente absurda" y que no tiene dudas en que "no tiene nada que ver y va a quedar en libertad en breve", en tanto que anticipó que en las próximas horas va a pedir su excarcelación.La imputación es "absolutamente absurda,", añadió Tenca en diálogo con la prensa respecto a los llanamientos y detenciones realizados en la comunidad terapéutica La Razón de Vivir de Berazategui."Él no dormía ni tenía contacto con las personas a las cuales le daba las charlas fuera del lugar donde se daban", aseguró Tenca, quien todavía no pudo tener contacto con su defendido, pero aseguró "conocerlo bien" y que "su personalidad y estereotipo desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico está más para ser captado que para captar gente".El abogado agregó que "el Teto"."La imputación es tremenda, asociación ilícita, reducción a la servidumbre, es una tipificación absolutamente absurda para una persona que iba a dar charlas y se volvía a la casa", sostuvo.En tanto, señaló que "imputar un delito como reducción a la servidumbre, que es uno de los delitos más importantes respecto a los de privación de la libertad, es absurdo".Así que,, anticipó.Para Tenca, Medina no tenía ningún rol gerencial ni tenía decisión de ningún tipo, solo iba a dar charlas motivacionales."No tenía ningún título", dijo el letrado, refirió que iba al lugar como "como un exadicto, a dar charlas para los chicos que querían salir de la adicción" y consideró que para eso "no hay tener ningún tipo de título" profesional, y "si así fuera es una falta de carácter administrativa que nada tiene que ver con el delito que le están imputando".Además,"He escuchado a muchos familiares que defenderon al Teto Medina", explicó.En este punto, añadió que desconoce las pruebas de los fiscales, a las que podrá acceder -dijo- luego de ver a su cliente.También relató que habla permanentemente con Medina, quien le contó que estaba dando estas charlas y "estaba muy contento, motivado y lo vi muy bien".