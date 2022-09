LADE inauguró la ruta que une Puerto San Julián con Comodoro Rivadavia y Río Gallegos

Foto: Cris Sille

Los detalles sobre la ruta

"La conexión de la Patagonia es algo indispensable. Hay muchos pueblos a los que no llegan aviones y a eso es a lo que apuntamos" Hugo Alberto Dirié, director de LADE

La operación de LADE

Líneas Aéreas del Estado (LADE) inauguró este jueves una nueva ruta que une las ciudades de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, con Puerto San Julián, con lo que esta localidad santacruceñaLa ceremonia de inauguración se llevó a cabo en el aeropuerto "Capitán José Daniel Vázquez", y estuvo presidida por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, quien estuvo acompañado por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Xavier Julián Isaac y el intendente de San Julián, Daniel Gardonio., y es nuestro deber continuar abriendo destinos para poder brindarle el mayor bienestar a nuestros compatriotas. Somos uno de los países con mayor extensión territorial y no tenemos una conexión adecuada a muchas localidades y eso es lo que hace LADE: comunicar y conectar a los argentinos", afirmó Taiana.El funcionario destacó que "los desafíos son permanentes, y queremos estar cada vez más presentes en la Patagonia porque apostamos a su desarrollo y al de su población, por esoPor su parte, el brigadier Isaac señaló que "retomar esta ruta de LADE hubiese sido realmente muy difícil sin haber contado con el Fondo Nacional de la Defensa;, y creemos que podemos llegar a otros lugares del país que también están necesitados de conectividad".En tanto, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, consideró que "este es un día muy especial porque nuestra comunidad hizo mucho sacrificio para tener este aeropuerto y retomar los vuelos después de más de 10 años, gracias a nuestra línea aérea de fomento".La nueva ruta de LADE será realizada los díascon capacidad para 33 pasajeros y unirá las localidades de Río Gallegos, Puerto San Julián y Comodoro Rivadavia.Los días jueves partirá el Saab340 desde Comodoro Rivadavia con rumbo a San Julián, haciendo una breve escala en Río Gallegos, finalizando su recorrido en la Ciudad de Comodoro Rivadavia.También, hacia destinos tales como Mendoza, Bahía Blanca, El Calafate y más.El último vuelo para conectar a la población sanjulianense había sido operado por un DHC-6 Twin Otter en abril de 2010, previo al cierre de la agencia que había mantenido sus actividades desde abril de 1971.Además estará está la posibilidad de hacer combinación con la Aeronave Twin Otter, cuya base está actualmente en la Ciudad de Río Gallegos, que opera los días lunes y viernes desde Río Gallegos, pasa por El Calafate y finaliza su recorrido en Puerto Santa Cruz, para luego hacer su regreso directamente a la ciudad de Río Gallegos.El director de LADE, el comodoro Hugo Alberto Dirié, dijo a Télam que "la conexión de la Patagonia es algo indispensable. Hay muchos pueblos a los que no llegan aviones y a eso es a lo que apuntamos"."Unir localidades que no son de interés para las compañías aéreas regulares. Hoy contamos con una flota que es la que posee la Fuerza Aérea y está a disposición cuando no se encuentra afectada a alguna actividad en particular. Contamos con dos SAAB340, dos Twin Otter, un Fockker F28 y, eventualmente, con el Boeing 737-700", detalló Dirié.y tras el acto emprendió vuelo hacia Río Gallegos.LADE, cumple con el rol de fomento aerocomercial asignado por el Estado nacional y facilita el traslado de los pobladores patagónicos, cargas y correspondencia desde el límite cordillerano hasta el litoral marítimo del Océano Atlántico.Coordina sus vuelos entre las principales cabeceras y los destinos más alejados de los centros urbanos y sus aviones despegan desde Aeroparque cubriendo escalas en Mar del Plata, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, Viedma, Puerto Madryn y Trelew.También desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, la también conocida "Capital del oro negro" y cabecera más importante de la Patagonia, enlaza las ciudades cordilleranas de José de San Martín, Alto Río Sengerr, Río Mayo, Perito Moreno, Gobernador Gregores, Esquel, El Maitén y el Bolsón, entre otras, así como las ciudades atlánticas de Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Desde Ushuaia une Río Turbio y Lago Argentino entre otras.En el norte patagónico une las ciudades de Neuquén, Zapala, Chapelco con Bariloche, provincia de Río Negro., pertenecientes a la Base Aérea de San Julián. Una de las placas rinde homenaje al primer teniente José "Pepe" Daniel Vázquez, jefe de Cuadrilla de la base, caído durante una misión en la guerra, en cuyo honor el aeropuerto local lleva su nombre.