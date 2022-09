La comunidad terapéutica "La razón de vivir" no estaba habilitada

Medina es uno de los 17 detenidos tras los más de 20 allanamientos realizados.

Trabajaban "de forma no remunerada, terminando la casa del director" del centro

La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, aseguró a Télam que el centro de rehabilitación "La razón de vivir", donde fueron detenidos varios de sus integrantes, entre ellos Marcelo "Teto" Medina , por "asociación Ilícita y reducción a la servidumbre con fines de explotación laboral", no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y lamentó "este tipo de noticias que son reiteradas"., dijo a Télam la funcionaria e informó que el lugar no estaba habilitado por el área de fiscalización de la cartera de Salud de la provincia de Buenos Aires.También indicó que Sedronar y la Subsecretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud están interviniendo en los predios del centro, ubicados en las localidades de Berazategui y Florencio Varela, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires."Estamos evaluando a las personas que están ahí para derivarlas a lugares tanto de la provincia como de Sedronar", indicó Torres.En la mañana del jueves, el conductor televisivoEl procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.Al respecto, Torres recordó que "hace un tiempo hubo una condena muy fuerte por un lugar donde habían fallecido cuatro personas que se prendieron fuego en un lugar no habilitado" y señaló que "hay mucho lugares que son para tratamiento de consumos problemáticos que no tienen ninguna habilitación".En el centro "La Razón de Vivir" dijo que están internadas "más de 50 personas" y que "no existe ningún equipo técnico: no hay un toxicólogo, no hay un psiquiatra, no hay un psicólogo permanente, no hay un médico, no hay una trabajadora social".También destacó queEn este sentido, la titular de Sedronar indicó que "es muy importante" que las personas que necesiten un tratamiento por problemas de consumo o allegadas a ellas se informen sobre los centros habilitados."Muchas veces por falta de información las personas acuden a cualquier lugar. Es muy importante hablar de que nosotros (Sedronar) tenemos centros ambulatorios, tenemos también centros conveniados que son comunidades que por supuesto tienen su habilitación correspondiente", remarcó Torres.Y, añadió:Finalmente, la funcionaria concluyó: "La red Sedronar casi se triplicó desde que empezamos esta gestión. Nosotros hoy tenemos más de 800 lugares, son gratis. Insistimos en que ante cualquier problema de consumo llamen al 141 y podemos acompañarlos".