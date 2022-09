Comodoro Rivadavia: cesó el temporal y trabajan sobre los daños que provocó la lluvia

La ciudad recibió 130 milímetros en 36 horas, un registro solo superado por las inundaciones del 2017 / Foto: Martin Levicoy

Consecuencias del temporal

El, confirmó que el temporal de lluvia cesó y dijo que "si bien aún llovizna por tramos, hemos comenzado con la restauración de los daños que el agua provocó en la planta urbana".La ciudad, cabecera de la comarca petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge, recibió "" dijo Luque.El jefe comunal, en diálogo con Télam, aseguró que estuvo en contacto de "manera permanente" con Gabriel Katopodis (ministro de Obras Públicas de Nación), quien desde un primer momento se puso a disposición como en general ocurrió con el gobierno nacional".Ratificó que "vamos a enviar un proyecto al concejo deliberante para que nos aprueben lay a partir de ahí gestionar obras que no podemos afrontar con recursos propios, porque estimamos que en total la inversión debe rondar los 10.000 millones de pesos".El intendente recordó que "durante estos años de gestión ejecutamos obras por unos 700 millones que mejoraron claramente el escurrimiento, pero necesitamos otro tipo de infraestructura al que no podemos hacer frente si no es con fondos nacionales o provinciales".También, Luque agradeció al personal del Ejército Argentino que "se desplazó desde la localidad de Río Mayo y en tiempo récord instaló un puente Bailey (estructura portátil) para unir al barrio Los Arenales que había quedado aislado porque el arroyo La Mata creció y el caudal que arrasó con el puente que estaba".La principal preocupación de los especialistas luego del paso del temporal, se concentró en laque cayeron sobre la ruta nacional 3."Eso no fue una tragedia de casualidad, porque las rocas cayeron en horas de la madrugada cuando el tránsito era muy escaso", explicó Luque.En, que es evaluado por ingenieros del Ejército Argentino y por especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco.La ciudad, con una población cercana a los 250.000 habitantes, fue recuperando su ritmo cotidiano desde este miércoles por la tarde y restableciendo los servicios como el transporte urbano de pasajeros en todos sus ramales.Ela punto que en el turno mañana este jueves no se dictaron clases, y también -esta mañana- quedó habilitado el tránsito por la ruta nacional 3 desde Trelew hacia el sur, que había sido interrumpido anoche."Ni bien oreó un poco comenzamos con la restauración de los servicios, quitar el barro que quedó en la vía pública, limpiar y retomar la rutina urbana", describió el intendente Luque.