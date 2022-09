La evolución del sonido: del audio envolvente al inmersivo

"La tecnología llegó para, entre otras cosas, naturalizar algo que hasta hace muy poco era atípico: escuchar por auriculares como oímos en la vida real, en 360 grados", remarcó el ingeniero Andrés Mayo.

Escuchar audio inmersivo comenzó a ser una práctica cotidiana de la mano de algunas tecnologías que llegaron, entre otras cosas, para naturalizar una acción que hasta hace muy poco era atípica:. Elrecorrió en diálogo con Télam la evolución del sonido, del envolvente hacia el 3D, contó qué experiencia brinda a los sentidos y habló sobre la presentación de la primera sala de audio inmersivo en el país."La evolución del sonido en los últimos diez años fue increíble, incluso más que la de la imagen, porque pasó a ser protagonista: a partir del audio inmersivo -también llamado de 360 grados- está la posibilidad de que uno reciba primero el estímulo en el oído y, explicó a Télam el ganador de dos Grammy latinos y siete Premios Gardel, entre otros reconocimientos.Si bien la tecnología que actualmente se usa para audio inmersivo "no es tan nueva de origen, porque fue inventada a comienzos de los años 70, en aquel momento no había donde escucharla porque la gente no tenía dispositivos, entonces, aclaró el ingeniero.En la actualidad que "cualquier persona con un buen par de auriculares, incluso no demasiado caros, puede escuchar audio inmersivo de buena calidad. La práctica se masificó y se hizo común, cotidiana".Andrés Mayo lleva en la industria de la música más de 30 años. Empezó con su propio estudio -“Andrés Mayo Mastering”- y desde entonces ha trabajado en la producción y post producción de más de 3 mil álbumes editados en CD, Vinilo, Dvd, Blue Ray, entre otros. Actualmente trabaja en, por lo que argumenta haber visto todas las tecnologías.Else usó por muchos años "para dar unaal oyente, pero siempre teniendo la mirada puesta en el frente, en donde sucedía el espectáculo", detalló.Esto fue válido, por ejemplo, para "los DVD, los Blue Ray y toda forma de entretenimiento auditivo o audiovisual, donde el objetivo era mantener al oyente mirando hacia adelante y rodearlo con efectos que le hicieran sentir parte del espectáculo".La gran diferencia entre el sonido envolvente yes que este último, precisó el ingeniero."Esta esfera virtual se reproduce por unque es originado porque un oído no oye lo que oye el otro. Es exactamente lo mismo lo que pasa en el 3D en el cine, un ojo ve una cosa, otro ojo ve otra y entonces se reconstruye una imagen no real pero sí muy creíble en el cerebro".Con el audio pasa lo mismo: "Un oído está oyendo algo, el otro oye algo completamente distinto, entonces el cerebro se crea lade estar oyendo en tres dimensiones. Por eso, porque en parlantes todo nos llega a los dos oídos y es lo que hay que tratar de evitar para que se mantenga esta virtualidad", aclaró el productor.Mayo explicó que se lo llama sonido 3D porque, y con respecto al sonido envolvente es una evolución, es una categoría diferente porque no estamos escuchando solamente en un sentido perimetral sino también arriba y abajo".Uno de los aportes importantes en este sonido es: por ejemplo, "cuando queremos escuchar un concierto, percibir claramente todas esas reflexiones, esos rebotes, esas reverberverancias que provienen del techo".También funciona para espacios abiertos en los que un efecto sonoro, una mosca, una abeja, un avión puede estar por encima de nuestras cabezas y necesitamos esa sensación de altura que es fundamental.En septiembre se presentó de forma oficial en Buenos Aires"la primera sala de audio inmersivo" de la región,un espacio que permite que el sonido, mezclado especialmente por Andrés Mayo y Martín Muscatello (productor musical e ingeniero de mezcla), llegue tanto de los costados como de arriba y abajo, creando una sensación envolvente 360, donde cada instrumento se escucha en un lugar puntual, como si se estuviera escuchando en el centro de una orquesta."Una sala Dolby Atmos bien calibrada permite mezclar el sonido en formato inmersivo y: Normalmente, un formato típico de salida (de escucha) de un Dolby Atmos es un 7.1.4, esto quiere decir siete parlantes perimetrales, un parlante que solo se dedica a los graves y cuatro parlantes en el techo que da la información cenital", detalló Mayo.Esa tercera dimensión se logra con los parlantes cenitales y puede ir desde una configuración básica, como es la, hasta por ejemploo incluso más todavía. Hay salas calibradas en Los Ángeles, Estados Unidos, que tienen más de 80 parlantes, ejemplificó.En cuanto a lo técnico, la sala permite realizar mezclas para álbumes, podcast, deportes o videojuegos, y está reservada para profesionales de negocios en la industria.En cuanto a la popularización del audio inmersivo, recientemente Sennheiser se unió a Netflix, para permitir que algunas de las series, entre ellas “Stranger Things”, se puedan escuchar con esa calidad y tipo de sonido."Hoy hay varias plataformas, como Apple Music o Amazon, que reproducen música en Dolby Atmos. Entonces simplemente hay que encontrar las canciones que están identificadas y escucharlas y oír la diferencia entre el Dolby y el estéreo", remarcó el productor musical.