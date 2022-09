Crecieron las noticias a favor del derecho al aborto en la prensa argentina

El proyecto Mirar -que realizó el informe- tiene como objetivo monitorear la implementación de la ley de aborto en Argentina / Foto archivo

La cobertura periodística a favor del derecho al aborto, en consonancia con la despenalización social de la interrupción voluntaria del embarazo, que se convirtió en ley en 2020, según lo reveló una investigación presentada este miércoles, que monitoreó durante tres años casi 10.000 publicaciones de 31 medios de todo el país.Una alta proporción de noticias se centraron en lasy fue creciendo en coberturas a favor de la legislación de la interrupción voluntaria (IVE) y legal (ILE) del embarazo.Así lo reveló la investigación "El aborto en la prensa argentina", del equipo del proyecto Mirar, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en alianza con la organización internacional Ibis Reproductive Health.El proyecto Mirar tiene como objetivo monitorear la implementación de la ley de aborto en la Argentina.En ese contexto, la iniciativa determinó el tratamiento periodístico y la evolución de la cobertura mediática del aborto, en 2018 y 2020, cuando se dieron los debates parlamentarios que concluyeron con la aprobación de la ley 27.610 de IVE/ILE, y en 2021, primer año de implementación de la norma.Para la investigación se monitorearon 31 medios escritos nacionales y de todas las provincias, con un total de 9.957 artículos en los tres años: 4.667 de 2018, 3.906 de 2020 y 1.384 de 2021.El 2018 -primer debate parlamentario que concluyó con la no aprobación de la ley- fue el año que más artículos registró "porque se trató de un evento extraordinario, que se notó en la cantidad de notas, cantidad de tapas sobre el tema y coberturas sostenidas en los medios", señalóLos medios federales monitoreados para la investigación fueron El Ancasti de Catamarca, El Independiente de La Rioja, El Tribuno de Jujuy, El Tribuno de Salta, La Gaceta de Tucumán y Panorama de Santiago del Estero.También el Diario Chaco, El Litoral de Corrientes, La Mañana de Formosa, MisionesOnline, el Diario de Cuyo de San Juan, El Diario de la República de San Luis y Los Andes de Mendoza.Además, El Diario de Entre Ríos, El Litoral de Santa Fe, El Día de La Plata, La Arena de La Pampa, La Voz de Córdoba, Diario Prensa de Tierra del Fuego, Diario Río Negro, El Chubut, La Mañana de Neuquén y Tiempo Sur de Santa Cruz.En tanto que losanalizados fueron la Agencia Télam, Clarín, El Destape Web, Infobae, La Nación, La Prensa, Página/12 y Perfil.El volumen de artículos producidos por los medios nacionales alcanzó el 42% de las notas sobre el tema, mientras que en las regiones la producción varió entre un 15% (NOA) y un 11% (NEA, Cuyo y Patagonia)."Este volumen de artículos muestra el poder que tienen los medios de alcance nacional para configurar la agenda política y la opinión pública, acompañando tanto el debate como la implementación de la Ley 27.610 y cumpliendo un papel importante en la divulgación de la misma y sus lineamientos entre el público no especializado", dijeron las autoras.Otro dato aportado por la investigación fue que el porcentaje de artículos favorables creció entre 2018 y 2021, de 40% a 54%.Esta tendencia se profundizó aún más en algunos medios como La Gaceta de Tucumán (de 19% a 53%), el Diario de Chaco (de 38% a 61%), El Diario de la República de San Luis (de 39% a 79%), y El Chubut (de 29% a 74%).El aumento de la proporción de publicaciones explícitamente a favor fue aún más notable en las coberturas del diario Río Negro (de 55% a 92%) y de La Arena de La Pampa (de 63% a 93%) donde superaron el 90%, y más aún en La Mañana de Formosa que pasó de 35% a 100% de las notas a favor del derecho.El proceso contrario se observó en elLas notas a favor de la ley de IVE/ILE, con firma, están, no así las firmadas por varones, que revelan una tendencia más bien conservadora.Para 2021, ya con la ley vigente, el 84% de los artículos a favor de la ley fueron escritos por mujeres.En relación a las fotos de las notas sobre aborto, las manifestaciones en las calles fueron las imágenes más utilizadas en los tres años, tanto en notas a favor y en contra del derecho, según el documento.Sobreutilizada en las notas, la investigación mostró que interrupción del embarazo se impuso a partir de 2021, tras la promulgación de la ley, por lo que se concluyó que hubo una apropiación social y mediática de los términos oficiales empleados por la ley 27.610 de IVE/ILE."Seguir informando sobre los lineamientos de la Ley 27.610 y sobre el aborto en general desde una perspectiva de derechos e inclusiva es fundamental para ampliar el acceso y posicionar al aborto como una opción legítima y segura", dijo Krause.Y consideró que "hay un desafío para construir una nueva agenda para comunicar los lineamientos de la ley IVE/ILE, contrarrestando estigmatizaciones, y para monitorear la aplicación de la ley, de las políticas públicas al respeto, y para fortalecer el derecho logrado".