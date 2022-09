Kreplac: "Buscamos jerarquizar la carrera de Enfermería"

De sancionarse la norma, el pase a la Ley 10.471 será automático, permanente, con carácter de excepción y por única vez./ Foto: Archivo.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, participó de la presentación ante la Legislatura provincial de un proyecto que busca la modificación de la Ley 10.471 para que se incorpore el personal de Organización y Asistencia de Quirófanos y los licenciados en Educación para la Salud, ya que, afirmó,La iniciativa que promueve la incorporación de licenciados en Organización y Asistencia de Quirófanos y licenciados en Educación para la Salud bajo el régimen de la Ley 10.471 se presentó hace 20 días en el parlamento bonaerense.El proyecto llamado "Ley de Excepción" permitirá, además de esa incorporación, el pase automático de licenciados en enfermería, así como otras disciplinas, desde la Ley 10.430 (empleo público) a la Ley 10.471 (carrera hospitalaria), reconociendo y jerarquizando la tarea que realizan todos los días en los hospitales y centros de salud diversos profesionales.En ese marco, Kreplak y el ministro de Trabajo, Walter Correa, formaron parte del "Cabildo abierto por el pase de Ley 10.430 a 10.471" que se desarrolló en el anexo de la Cámara de Diputados., explicó el ministro a la prensa.Además, sostuvo que "buscamos jerarquizar la carrera de enfermería" y explicó que se intenta promover que los enfermeros que ingresaron a trabajar como tales sin contar con la licenciatura "se sigan formando hasta obtenerla"."Pero si se reciben de licenciados tienen que tener un reconocimiento. Entonces, queremos que quien ingresó como enfermero y luego adquirió un rango profesional por formación, pueda ser jerarquizado en la Ley 10.471 sin pasar de nuevo por un concurso o de conseguir una vacante o nueva planta", indicó el ministro.Luego, Kreplak analizó que así como se reconocen como profesionales de la salud a los licenciados en Instrumentación Quirúrgica, Obstetricia, Kinesiología o Psicología, "no hay razones para no reconocer a un licenciado en Enfermería, sector fundamental del sistema de salud y de los hospitales"."Eva Perón hizo tanto para construir y jerarquizar la escuela de enfermería, con visión estratégica. Tantos años después, no reconocer su labor es una discriminación sin razón. Esta es una excepción administrativa: buscamos evitar que tengan que ir a un nuevo concurso o buscar una nueva planta cuando ya están ejerciendo esa tarea cuando se reciben de licenciados", concluyó.De sancionarse la norma, el pase a la Ley 10.471 será automático, permanente, con carácter de excepción y por única vez.Además incluirá a los profesionales universitarios y/o terciarios que reúnan las siguientes características: estabilidad en el régimen de la Ley 10.430; desarrollo de alguna de las actividades comprendidas en el artículo 3; título universitario y/o terciario habilitante para la actividad que desarrollan; y que posean todos los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley 10.471.Esta incorporación excepcional fue planteada en virtud de que en la provincia de Buenos Aires, se cuenta con profesionales que cumplen tareas en establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio de Salud bajo dos regímenes estatutarios diferentes: las Leyes N° 10.430 (Personal de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires) y N° 10.471 (Personal Comprendido en la Carrera Profesional Hospitalaria).Esa situación genera desigualdad entre pares profesionales, principalmente porque los que se encuentran bajo el nombramiento administrativo no pueden presentarse en concursos de funciones, en el marco del plexo normativo de la Carrera Profesional Hospitalaria.Para realizar la incorporación, se procederá a la conversión del cargo del que fuere titular de los interesados e interesadas.A su vez, la incorporación automática aludida no se hará efectiva si el o la agente manifiesta expresamente su voluntad de permanecer en el régimen estatutario en el que se encuentra.Para la vicepresidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop), Silvana Scali, a través de esta propuesta "unas 5.000 personas podrán pasar a la carrera hospitalaria" debido a que "el grueso sigue siendo licenciados en enfermería pero que muchas veces entran al sistema siendo auxiliares y deben ser reconocidos".La dirigente gremial explicó a radio Provincia que "la idea es impulsar el tratamiento de esta Ley tan necesaria" debido a que se trata deAdemás, resaltó que "sumado al pase de ley de manera automática, vamos a una ampliación de las profesiones especificadas dentro del artículo 3 de la carrera hospitalaria: Vamos a agregar las licenciaturas en Bioimágenes, Instrumentación Quirúrgica, Educación Física, Relaciones del Trabajo y varias más que en este momento son personal que está trabajando en los hospitales y va a poder acceder a mejores condiciones de trabajo y a un mejor salario".