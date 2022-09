Se desprendieron rocas del cerro Chenque y cortaron el acceso a Comodoro Rivadavia

Las rocas caídas de la parte alta no provocaron daños personales / Foto: Martín Levicoy.

🌧️⚠️CHUBUT | Continúan las lluvias muy intensas en Comodoro Rivadavia y aledaños. La precipitación acumulada ya superó los 80 mm.



👉La situación persistirá en las próximas horas.



RIGE ALERTA NIVEL ROJO 🔴https://t.co/GRjfngGukd https://t.co/CJlI6no02G — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 20, 2022

Foto: Martín Levicoy.

Un desprendimiento de rocas de la ladera del cerro Chenque en los alrededores de Comodoro Rivadavia, en Chubut, producido por la persistente lluvia, obligó al corte del tránsito sobre la ruta nacional 3 y el desvío por el camino alternativo, sin que se produjeran víctimas, informaron fuentes comunales."Estamos trabajando sobre la zona del desvío y procurando despejar todo con maquinaria, además de apuntalar la parte alta para intentar evitar mayores desprendimientos", dijo en un breve contacto con Télam el secretario operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán.Las rocas caídas de la parte alta no provocaron daños personales, pero "eso fue un milagro porque quedó a pocos metros de la fila de camiones en la que íbamos" indicó Juan, un conductor de transporte de combustible que ingresaba a Comodoro Rivadavia cuando se encontró con las gigantescas rocas.La lluvia provocó múltiples inconvenientes en la ciudad petrolera, la más poblada de Chubut, que entre otras cosas debióde pasajeros en varios ramales,el martes ypara facilitar el escurrimiento del agua en la zona de Caleta Córdova.De acuerdo al último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esa ciudad recibió un aporte de 120 milímetros en las últimas 36 horas, un registro poco usual para la zona que la ubica como la segunda gran lluvia después de la del 2017 que tuvo consecuencias trágicas.El coordinador de defensa civil de esa comuna, Miguel Vargas, recordó que, y valoró "las obras que se hicieron para el escurrimiento de pluviales que, si bien no están concluidas, rindieron su efecto y hoy podemos decir que la situación mejoró muchísimo".El funcionario aclaró que "se ven calles con agua y viviendas con complicaciones, pero nada como aquella vez cuando tuvimos cientos de evacuados y muertos".La comuna contabilizó hasta este miércolesy un número no precisado de autoevacuados, es decir de vecinos que salieron por sus propios medios y buscaron refugio en la casa de familiares.Vargas reconoció quey se esperaba para esta madrugada "un golpe de agua que por suerte no ocurrió"."Eso nos lleva alivio porque preveíamos condiciones peores a las que ahora tenemos, con una lluvia que persiste pero mucho más tenue y esperamos que para fines de esta tarde ya haya pasado el temporal", añadió.El gobierno del Chubut asistió conde quienes lo necesiten y leña para que puedan calefaccionarse los sectores más vulnerables.