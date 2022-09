Estudiantes: Anecdotario Escolar de Artistas

Las tertulias en lo de Mex.

Juan Carlos Baglietto.

Mex junto a Nancy Duplá e Hilda Lizarazu.

Lito Vitale.

Lucy Patane

Julieta Zylberberg

Sol Despeinada.

Mex junto a Silvio Soldán y Nancy Duplá.

Para celebrar el Día del Estudiante, Télam Radio visitó “Fa!”, las tertulias en la casa del actor y conductor Mex Urtizberea , y le propuso a invitados e invitadas recordar su paso por la escuela. En este especial hablamos con Sol Despeinada, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Lito Vitale, Julieta Zylberberg, Goyo Degano, Miguel Rep, Lucy Patané, Julián Kartun y Mex Urtizberea.El cantautor rosarino,recordó que “toco desde los seis años, entonces los días del estudiante ya me la pasaba tocando, pero siempre me acuerdo de una anécdota que me contaba mi mamá. Los días del estudiante a la hora de preparar las cosas para el picnic, mi abuela la mandaba a mi mamá con una docena de huevos duros, entonces mi mamá cambiaba un huevo por un pedazo de sándwich de milanesa, un huevo duro por una empanada y así comía de todo, bendito trueque”.La cantautora, compositora de rock y fotógrafa correntinaexpresó que “cuando era chica yo era medio yanqui porque vivía en Estados Unidos, pero tengo el recuerdo de haber hecho unas fotos con Juana Molina en Palermo vestidas con un guardapolvo blanco y con una corona de flores”.Por su parte, el compositorcontó que “tocaba en los actos y lo detestaba. Tenía como aliada a la maestra de música porque me escapaba del colegio siempre y ella lograba que volviera en el Colegio Carlos Pellegrini de Villa Adelina.“Me enamoré de la maestra de sexto y nunca fui muy buena alumno, me gustaba estar con mis amigos y hacer música. Eran tiempos de dictadura y en la escuela me pedían pelo corto por lo que mi vieja me dijo: “Tenés que tener una peluca de pelo corto para ir al colegio y después salís y tenés tu melena”, recordó Vitale.Asimismo, contó que “los amigos de mi hermana me la sacaban y fue muy bizarro pero en la escuela lo aceptaron. Mis viejos me bancaron que deje la escuela, me bancaron a full, eran tiempos de dictadura, y empecé el conservatorio cuando largué el primer año, desde ahí me convertí en un laburante”, reafirmó Vitale.La guitarrista, al recordar sus anécdotas escolares contó que “me acuerdo que en quinto grado cuando tenía 10 años hay algo que me marcó para toda la vida. Ese año del 95 entró al curso Giselle, una chica más grande y repetidora con actitud rea y más mala que nosotras, fue la primer chica que me gustó, me gustaba mucho su pelo largo, negro y brillante. Yo quería ser su amiga y acercarme y no entendía si tenía que ser un varón. Esas cosas no se hablaban y estaba muy confundida y con poca información acerca de la autopercepción”.En tanto, el cantante y actor, rememoró que “no me he llevado bien a lo largo de mi vida con el sistema educativo. Lo bueno es que en tercer año de la secundaria me echaron porque me llevé muchas materias y me fui a otro colegio donde cayeron un montón de otros pibes de otra secundaria que había quebrado, quebraban muchas escuelas secundarias privadas. Y así formé mi banda “El Kuelgue”, mi banda que tiene ya quince años y seguimos todos. Gracias a que el sistema educativo nos expulsó y unió a la banda. Los viernes nos juntábamos a colgar, por eso nos llamamos así”, expresó en declaraciones a Télam Radio.Al mismo tiempo, la protagonista de la película “La mirada invisible”, por la que recibió reconocimientos a su actuación, y actualmente actora de la serie policial “Post mortem” que se emite por la Televisión Pública,, contó que “tuve un secundario bárbaro y soy muy amiga de mis amigas aún. Iba al Pellegrini y teníamos un grupo que estábamos convencida con el juego de la copa y cada una tenía un nombre de bruja. Vinieron todos a nuestro juego de la copa desde John Lennon a todos nuestros abuelos, todos los muertos que queríamos caían. Teníamos 14 o 15 y nos inspiramos en la película de las jóvenes Brujas y a partir de ahí flayamos brujas”.El cantante y compositor de la banda Bandalos Chinos,, de su paso por la escuela secundaria recordó que “tengo un recuerdo vivo y presente de mis años de estudiante, porque ahí conocí a mis compañeros de “Bandalos Chinos” y descubrí y un costado creativo que no sabía ni que existía”“En mi familia no había artistas, si bien son de Santiago del Estero y hay un acercamiento muy lúdico nadie se dedicaba. Era un colegio parroquial católico que tenía misa en Tigre. Nosotros armamos la banda porque nadie quería hacerlo, podíamos pedir la hora libre, correr a un lado a la catequista y llevar la batería. Nuestro primer público fue el de la parroquia. Esa es parte de nuestra historia”, rememoró Degano., furor en las redes sociales con sus videos sobre feminismo y salud sexual, dijo que “con las chicas teníamos mucha confianza, nos contábamos todo, había fidelidad, levantabas un teléfono de línea y se prendía una alarma y todas nos juntábamos en una casa a contener. En la adolescencia todo es drama, se vive con mucho fervor. No era parte del tipo de grupos de la gente que hacía bullying, se puede elegir qué persona queres ser”.“Una maestra una vez se puso a llorar porque no cobraba el sueldo, empatizamos y agarramos unas cartulinas pidiendo que le paguen y en el recreo hicimos una sentada, ahí entendí cómo se manejaba este mundo horrible, el dueño de la escuela se jugó el colegio en un bingo y cerró”, expresó en Télam Radio la médica de la UBA, blogger y docente comunicadora en salud sexual y reproductiva.El dibujante y caricaturista,, dijo que “soy más ex que alumno. Duré tres años y el último no lo di, así que ni siquiera tengo el ciclo básico de la secundaria. Tengo cero Bariloche, cero excursiones y soy lo que soy por no haber hecho la secundaria completa para bien y para mal, eran años difíciles, solo pensaba en dibujar y era una fiebre, todo lo que fueran materias que me distrajeran del dibujo era una mierda para mi por lo que casualmente dejé la escuela en el año 76”.“No me daba cuenta, no le echo la culpa al proceso, igual noté que había algo en ese tercer año de represión, nunca me habían amonestado y ese año me las llevé todas, hacía dibujos en contra del preceptor, recuerdo al cínico y psicópata de González que me decía con una sonrisa perversa: “Haber Repiso venga para adelante”. En la secundaria era el pibito que dibujaba y hacía revistas con un socio. Me senté en una escalera casi llorando y le pedí a mi viejo que me permitiera abandonar, el no tuvo ningún problema si yo prometía laburar el doble y no cumplí porque labure el quíntuple”, finalizó Rep.Finalmente, el actor, conductor y humorista,, rememoró que “estaba en Séptimo grado y la profesora de Ciencias Sociales nos dio para que estudiemos “Los Presidentes de la Nación”, entonces a uno le tocó Urquiza, Sarmiento, Perón y a mí me tocó Illia. Mi papá era periodista político y entonces le conté que no encontraba nada y me dijo: “Llámalo” y me dio el teléfono y lo llamé a la casa y le digo: “¿Hola está Illia?” y me dice: “Si, soy yo”, y hablé con él y le pedí que me diga que había hecho y me contestó: “¿Tenés para anotar?”, agarré papel y lápiz y me iba dictando “Se iniciaron las obras del Chocón Cerro Colorado, fue la deuda externa más baja…” y me pusieron un diez y pasé a ser el “as de espadas, ¿Quién iba a entrevistar al Presidente? ¡Nadie! Una vez le conté a Brandoni y me ama por esto, lo conmoví. Amor entre kirchnerista y radical y gorila”, concluyó Urtizberea.Alelí Alegría CubaLucila BidondoJazmin Guzman