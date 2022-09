Cómo estará el clima en todo el país para recibir la primavera

Los estudiantes festejarán su día en diferentes espacios verdes de todo el país / Foto: Leo Vaca

Nubosidad variable, con muy baja probabilidad de lluvias en las primeras horas y una máxima que rondará los 19 grados, son las condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el inicio de una primavera que se caracterizará por temperaturas levemente superiores a las normales en el centro del país y norte de la Patagonia, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).; las marcas térmicas en el centro y norte del territorio nacional rondarán entre los 15 y 25 grados, mientras que en el sur deberán suspenderse las actividades al aire libre, ya que se esperan fuertes lluvias y tormentas con máximas que no superarán los 7 grados.En else esperan buenas condiciones generales, con “momentos de bastante nubosidad y, por la mañana, baja probabilidad de alguna llovizna intermitente”, precisó Cindy Fernández, meteoróloga del organismo, quien destacó que el resto del día se mantendrá “húmedo, con vientos suaves del este y una máxima entre 18 y 19 grados.En la franja central del país, “la región de Cuyo y este de Córdoba tendrá nubosidad y algunas precipitaciones, mientras que en las zonas altas de las sierras de San Luis y Córdoba puede generarse alguna nevada, de manera intermitente, y aire frio”, agregó la especialista., “norte de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, el avance de un frente frio provocará un descenso de las temperaturas con algunas lluvias y tormentas y más al noroeste predominan la nubosidad y puede haber alguna llovizna intermitente asociada a dicha nubosidad”, aseguró Fernández.En cuando a las marcas térmicas máximas previstas para este miércoles,se ubicarán entre los 18 y 21 grados, en Cuyo entre los 15 y 18, en el Litoral y La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy entre los 20 y 25; y en el norte de Corrientes, Chaco, Formosa, este de Salta y de Santiago del Estero pueden superar los 25.En el, la región patagónica continuará con intensas precipitaciones que comenzaron a registrarse hoy, además “de mucho viento y nevadas en la parte del llano”, afirmó la especialista, quien remarcó que “está lloviendo mucho y ya hay anegamientos importantes en Comodoro Rivadavia y alrededores”.Estas condiciones se dan por la presencia de “un sistema de baja presión que genera lluvias y tormentas intensas, y que recién comenzará a mejorar mañana entre la tarde y la noche”, advirtió Fernández.Además de las lluvias y los intensos vientos, la región patagónica tendrá marcas térmicas muy bajas, con máximas que rondarán entre los 6 y 7 grados en general, y lugares en los que incluso serán inferiores a los 5.El SMN precisó en su informe trimestral que la primavera tendrá “en la zona central del país y en la Patagonia temperaturas superiores a las normales para la época del año, mientras que en el norte argentino las marcas térmicas serán las habituales para los meses de septiembre, octubre y noviembre”.Asimismo, en la“hay una mayor probabilidad de que las temperaturas se ubiquen en valores inferiores al promedio para esta época del año”.En cuanto a las precipitaciones es probable que, en La Pampa, Buenos Aires, este de Santa Fe se den “condiciones de normalidad” en tanto en el noroeste y sur patagónico “no hay señales claras respecto” a la cantidad de lluvia, por eso no se emitió información al respecto.Durante la primavera, en las provincias del Litoral, centro y norte de Patagonia y Buenos Aires habrá "mayor probabilidad de registrar lluvias por debajo del promedio", concluyó.