Después de dos años y medio de pandemia, ¿cuáles son los tratamientos actuales para Covid?

Lo que ya no se usa

El contexto de catástrofe sanitaria y la necesidad de encontrar respuestas a contrarreloj, derivaron en tratamientos experimentales que con el tiempo no dieron resultados de rigor científico.



“Con el plasma hubo el problema del entusiasmo inicial y algunos reportes muy tempranos de efectividad que entusiasmaron mucho en el país y en el mundo; pero los ensayos grandes no pudieron demostrar un beneficio real. Hay mucha discusión sobre esto porque quizás si uno los daba tempranamente o bien algo que no se hizo, quizás por tecnología y complejidad, que es medir qué cantidad de anticuerpos tiene el plasma del donante, porque ya se ha visto que no todos respondemos inmunitariamente igual y entonces no tenemos el mismo plasma con la misma respuesta inmune. Y eso cayó en desuso, el plasma hoy no se usa prácticamente”, reflexiona Fernando Ríos, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati).



“El otro otro tratamiento que tuvo un énfasis increíble en la pre - hospitalización u hospitalización de baja gravedad, no en la terapia intensiva, fueron las drogas que se usaban para las sarnas - en referencia a la Ivermectina- , la demostración de los datos duros demostró que no tiene utilidad”, agrega.



Y por último señala: “En cuanto al suero hiperinmune, no hay datos de que el suero equino pueda ser realmente útil en los pacientes, eso no quiere decir que no sirva. Cuando hay sospecha o indicio de utilidad, la situación es más gris y queda a criterio de los médicos porque a veces los riesgos de los efectos adversos están muy cerca del beneficio. Al suero equipo le falta en potencia la evidencia científica para demostrar utilidad, realmente no hay evidencia firme para decir que un paciente con Covid tenga que ser tratado con suero equino”.