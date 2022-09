Al menos un muerto por un sismo de 7,4 de magnitud que sacudió el centro de México

Foto: AFP

Hasta las 16:00 horas del 19/septiembre/2022 se han registrado 217 réplicas del sismo de M 7.7 ocurrido en Michoacán el 19/septiembre/2022, la más grande de M 5.3. — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 19, 2022

Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. pic.twitter.com/CmOsWjei0j — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Imagen TW @SismologicoMX

Un sismo desacudió este lunes el centro dey causó al menos un muerto, justo cuando se recordaban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en 1985 y 2017, informaron las autoridades."Una persona falleció por la caída de un muro de un centro comercial en Manzanillo (estado de Colima)", señaló en Twitter el presidenteconsignó la agencia AFP.El Servicio Sismológico Nacional, que originalmente ubicó la magnitud en 6,8, detalló en Twitter que el epicentro se localizó 59 kilómetros al sur de Coalcomán (estado de Michoacán), en la costa del Pacífico."¡Creí que me daría un infarto! Una de por sí llega a septiembre nerviosa", afirmó a la AFP Gabriela Ramírez, 58 años, ama de casa que vive en el sector Roma-Condesa, uno de los más vulnerables de la capital por erigirse sobre un terreno fangoso."Hasta ahora no se reportan daños", escribió en su cuenta de Twitter la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.Autoridades del estado de Michoacán, donde se originó el terremoto, no reportaron hasta el momento víctimas, mientras pobladores señalaban daños materiales menores.La alerta sísmica sonó menos de una hora después de que millones de personas participaran en un simulacro nacional, que se realiza todos los 19 de septiembre para fomentar la prevención.Este es el tercer sismo que se registra un 19 de septiembre en la historia de México (desde que se llevan registros) luego del ocurrido en 1985, con magnitud de 8,1 y que dejó más de 10.000 muertos, la gran mayoría en la capital.La misma fecha de 2017 otro sismo de 7,1 golpeó el centro del país, con un saldo de 369 fallecidos.El temblor de este lunes se produjo apenas con nueve minutos de diferencia con respecto al de 2017."Se sintió terrible. Nos bajamos en cuanto lo sentimos, cuando sonó la alarma", declaró Karina Suárez, de 37 años, afuera del edificio donde vive en la céntrica colonia Roma.La televisora Milenio reportó la evacuación de un edificio en la calle República de Uruguay, en el centro histórico de Ciudad de México, una zona caracterizada por sus construcciones antiguas y densamente pobladas.Usuarios en redes sociales reportaron la caída de muros exteriores endebles y vidrios rotos en edificios de la megaurbe, que junto con su zona metropolitana reúne a unos 22 millones de habitantes.Gran parte de la capital mexicana se sitúa sobre un antiguo lago, por lo que el subsuelo es fangoso y las ondas telúricas son más intensas que en terrenos firmes.El sismo de 2017 fue de magnitud menor al de este lunes, pero el epicentro fue a unos 160 kilómetros de la capital, mientras que el de este lunes fue a unos 600 kilómetros, según distancias por carretera.