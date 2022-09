"Queremos ver otra realidad", dicen las mujeres que buscan convertir un basural en un espacio verde

Mujeres organizadas que convirtieron el basural en plazas. Foto: Daniel Dabove

"Me gustaría que los chiquitos que están creciendo acá puedan empezar a ver otra realidad. Podés seguir siendo humilde, pero con una condición distinta de vida" Ana Salazar

El proyecto se realiza en el barrio Trapito, de Tigre. Foto: Daniel Dabove

"A todos nos sirve que el barrio mejore, que sea igual a otro barrio, costó mucho que haya asfalto y veredas" Andrea Robledo

El objetivo de la iniciativa es terminar con los plásticos y las quemas de residuos en el barrio. Foto: Daniel Dabove

Vivir junto a un basural

"Hay que concientizar vecino por vecino sobre el tema ambiental y hasta que no lo ven, no lo creen" Andrea Robledo

El lugar era un basural a cielo abierto. Foto: Daniel Dabove

Un grupo de mujeres que vive en el barrio Trapito, en el municipio bonaerense de Tigre,que permita la recreación y el encuentro de toda la comunidad, afirman que, contaron a Télam las impulsoras del proyecto., se entusiasma cuando imagina que en el basural a cielo abierto que históricamente ocupó casi cinco cuadras hasta el arroyo Las Tunas, pronto habrá árboles, bancos y juegos de plaza.Parada sobre los escombros que rellenan el terreno,y quedó atrás tanto el olor nauseabundo como el humo de la quema que realizaban los propios vecinos.En la entrada del basural de Trapito, ubicado en la localidad tigrense de Ricardo Rojas,y pintado por los vecinos con franjas celestes, rosas, amarillas y verdes., donde en articulación con la municipalidad de Tigre se brindan clases de primaria para adultos, charlas de salud sexual y reproductiva, talleres artísticos, clases de yoga, y opera una posta de salud para atender a niñas, niños y adolescentes.que se entregó a fines de agosto, y tiene por objetivo visibilizar propuestas que busquen achicar las brechas de desigualdad de género y mejorar la calidad de vida de sus comunidades.que impulsaron el proyecto con el acompañamiento de la Fundación Vivienda Digna., subraya Ana, de 60 años, y recuerda que la iniciativa surgió caminando el barrio, donde viven alrededor de 500 familias."El barrio popular siempre es como lo último que queda, pero en este lugar también viven personas que tiene los mismos derechos que las que viven en otro lado", continúa Aviviendna mientras camina entre los fresnos recién plantados atrás del container.Y remarca: "hoy tengo a mis hijos grandes, pero me gustaría que los chiquitos que están creciendo acá puedan empezar a ver otra realidad. Podés seguir siendo humilde, pero con una condición distinta de vida".En el terreno todavía quedan algunas bolsas de plástico, zapatillas viejas, botellas y restos orgánicos que se escabullen entre los cascotes, al tiempo que los vecinos y el municipio avanzan con la limpieza del lugar., de 58, quien es una de las pioneras en el trabajo comunitario dentro del barrio.Hoy ya no se acumulan montañas de basura porque"Hubo que juntar firmas y hacer reuniones", relata María Zabala, de 28, mientras hamaca en el cochecito a su hijo Noah de cuatro meses.para "poder volcarlo en el barrio"."Hay que concientizar vecino por vecino sobre el tema ambiental y hasta que no lo ven, no lo creen", explica Andrea y afirma que desde que llegaron los primeros contenedores "cada vez más personas las apoyan".Antes de la charla con Télam,"A todos nos sirve que el barrio mejore, que sea igual a otro barrio", señala Andrea y recuerda que "costó mucho que haya asfalto y veredas"., agrega la operadora en salud mental que coordina grupos de escucha para adultos y adolescentes del barrio.Y remarca: "A veces hay mucha discriminación, pero creo que nos hicimos fuertes entre todas dejando de lado eso y nos volcamos a dar una mano".Anabel Anriquez, Celia Babolene, Romina Pimienta, Emiliana Riveros, Andrea Robledo, Ana Salazar y María Zabala.Cuando el sol empieza a anunciar el mediodía, las mujeres se despiden. Tienen que trabajar, preparar el almuerzo, ir a buscar a sus hijos a la escuela, o cocinar las viandas que entregan en el comedor comunitario.Entre saludos apresurados por el reloj, Andrea asegura:Y concluye: