El impacto de la pandemia en la frontera: una mirada socio ambiental

“Es parte de la epidemiología socioambiental poder responder ¿qué quedará o qué escenario se instalará en el post Covid-19, en particular en nuestra región?”. La frase de loses parte de un capítulo del libro “Epidemiología socioambiental en tiempos de Covid 19” de la editorial Argos Editora de Unochapecó (Brasil) que reúne artículos de investigadores de Argentina, Bolivia y Brasil.El aporte de los misioneros bajo el título “Expuestos, infectados y recuperados… de una epidemiología biomédica reforzada en tiempos de Covid-19: aportes desde una reflexión crítica” es un análisis de lo acontecido en la etapa más dura de la pandemia en 2021, planteando las consecuencias sociales y económicas sobre todo para las zonas de frontera. No es un planteo menor teniendo en cuenta la condición de provincia fronteriza que ostenta Misiones: 90 % de su territorio limita con Brasil y Paraguay.Jorge Deschutter, secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Unam y director de la Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles (Spyet), explica en diálogo con Télam - Confiar “lo que tratamos fue de abordar las nuevas concepciones que hay en epidemiología de lo socio ambiental. En esencia destacar que en una pandemia, no se puede limitar solamente en el abordaje biomédico, que todo era contar infectados y decesos y la cuestión se resolvía con la vacuna”.Inicialmente fue gravísimo, podemos tomar el modelo Iguazú, el cierre de la frontera, la suspensión del movimiento de las actividades principales. Sobre eso hicimos un trabajo con los colegas de Brasil y nosotros del lado argentino, en Posadas, sobre cuál era la percepción de los ciudadanos de la pandemia, el impacto económico, sociodemográfico, las medidas sanitarias, el funcionamiento de los servicios esenciales y cómo impactaba el aislamiento en la salud mental. Y de ahí surge, de los datos de la gente, cómo vivieron el drama de las primeras medidas de la aparición del Covid”, señala., sostiene Deschutter.Por su parte, Sergio Viudez, psicólogo especialista en Salud Social y Comunitaria, doctorando de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Unam, cuestiona el recorte de la mirada en un acontecimiento que cambió radicalmente la vida en comunidad.“Más que una investigación es un artículo de reflexión. Hay varias cuestiones que se plantean en el artículo y uno de los puntos principales es remarcar qué mirada termina siendo reforzada. Y en ese sentido, recupera un poco el modelo biomédico hegemónico y vemos una noción que prima y eso deja por fuera o socava la mirada socio ambiental, que de alguna manera busca decir que”, analiza.“Puede decir, actualmente estoy como coordinador de becas de Salud Investiga y una de ellas está vinculada en el impacto de la pandemia en las medidas de Aspo y Dispo en la salud mental en los adultos mayores. Esta población, se vio golpeada en un doble sentido, en términos económicos porque su trabajo informal no era factible de ser realizado y en términos afectivos. ¿Por qué? Muchas de esas personas son de procedencia paraguaya, quedando parte de su familia primera del lado de Paraguay. Y una de las cuestiones que se ve es el impacto psicológico y emocional de no poder ver o contactar un vínculo fraterno” cita a su becaria a modo de ejemplo.El trabajo de los académicos concluye entonces en “no se descarta el hecho de que es necesario, en el actual contexto, monitorear infectados, muertos, expuestos y recuperados, lo que cuestionamos es la preeminencia de dichos monitores y reflexionamos sobre que va dejando a su paso la pandemia. En este contexto, se vuelve necesario, entonces, volver a afirmar que, y que los procesos de salud-enfermedad se encuentran histórica y socialmente determinados y que los caminos-métodos deben poder albergar la posibilidad de construir conocimientos que den cuenta de esa complejidad desde marcos epistemológicos que reconozcan las batallas sobre las cuales, en base a las cuales, se sostienen las producciones de conocimiento que intentan dar cuenta de la realidad. Y que esa batalla, en última instancia, si interesa ganarla es porque en juego no está ni más ni menos que el derecho a la salud de muchos, contra el privilegio de unos pocos”.