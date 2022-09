Reunión de Pueblos Fumigados para pensar estrategias contra el "envenenamiento masivo"

El último Encuentro de Pueblos Fumigados se había realizado en diciembre pasado en la localidad bonaerense de Mercedes.

Con la presencia de, concluyó esta tarde el 12ºs de la provincia de Buenos Aires en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde cientos de militantes por los derechos socioambientales se dieron cita para pensar “estrategias para enfrentar la problemática común” -el envenenamiento por agrotóxicos- y promover la “alternativa” que representan la agroecología y la soberanía alimentaria.“Somos afectados directos e indirectos del modelo de agronegocio tanto por las”, dijo a Télamde los colectivos Semillero Rebelde y Cronopias.La joven explicó que el Encuentro “nace de la consigna ‘’” y por iniciativa de “los pueblos que son los primeros afectado directos de las fumigaciones” porque viven al lado de las explotaciones agropecuarias, pero luego “va creciendo y se va nutriendo de otros colectivos que de una u otra manera son víctimas del modelo de agronegocio” tales como “las comunidades afectadas por los incendios” intencionales de humedales para expandir la frontera agropecuaria.“Es un espacio donde nos concentramos, asambleas, comunidades, autoconvocados y organizaciones autónomas no partidarias para tratar de encausar estrategias para enfrentar la problemática común”, sostuvo.Y agregó: “Pero también para, por eso el colectivo hizo una transición y al nombre del Encuentro se le agregó ‘Por la agroecología y el buen vivir’ porque también vamos por la (vía) propositiva”.Para Gambetti, la opción agroecológica que implica, no sólo el de las fumigaciones, sino “los de la salud comunitaria y las enfermedades, los problemas de acceso a la tierra y de la alimentación, e incluso daría respuesta a la crisis climática”.“Por eso no solamente nos conformamos de asambleas, de colectivos y comunidades que resisten, sino también comunidades que de alguna forma ejercen la agroecología, familias productoras, comunidades autosustentables”, subrayó.Organizado por la anfitriona, el Encuentro comenzó ayer con la puesta en escena de la obra teatral “Campo Santo” de Fernando Crespi que está basada en la historia real de la vecina pergaminense Sabrina Ortiz y su lucha contra el poder que envenenó a ella y su familia.Posteriormente, se inició el trabajo diferentes comisiones temáticas y hacia el final de la primera jornada tuvo lugar un show musical con la presentación de artistas locales.La segunda jornada de este encuentro estuvo dedicada este domingo a la realización de un plenario “sobre las acciones que se va a impulsar hasta el próximo encuentro” y a la realización de una marcha por las calles de la localidad que confluirá en la municipalidad.“En general las principales preocupaciones son las fumigaciones en los pueblos y las escuelas, las enfermedades que causan y el abandono de los organismos del Estado frente al envenenamiento masivo que está envenenando los cuerpos desde hace mucho tiempo. Tenemos muchos integrantes enfermos en la asambleas, eso es lo más grave y los más urgente”, alertó.Además, advirtió sobre "la criminalización y la violencia contra los que denuncian, como es el caso de la compañera Sabrina Ortiz en Pergamino. Ahí confluyen un nivel de contaminación muy grave y un estado que violenta a los que protestan”.“Otra de las preocupaciones clave es que el avance del modelo de monocultivo y el paquete tecnológico que se asocia a los transgénicos y agrotóxicos, no solo trae enfermedades en los cuerpos, sino las sequías e incendios, porque se está utilizando el fuego como herramienta de desmonte, para hacer avanzar la frontera agropecuaria”, concluyó.El último Encuentro de Pueblos Fumigados se había realizado en diciembre pasado en la localidad bonaerense de Mercedes.