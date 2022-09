Cabandié reclamó a la Justicia "que meta a alguien en cana" para evitar más quemas de pastizales

"Desde hace dos años y cuatro meses venimos denunciando esto. Esperamos una respuesta de la justicia" / Foto: Sebastián Granata.

Volvimos a reforzar el despliegue del SNMF para acompañar a las provincias en el combate de los fuegos: sumamos 1 avión hidrante, 1 helicóptero con helibalde y 42 brigadistas más. pic.twitter.com/RlwyZd2mwT — Juan Cabandié (@juancabandie) September 16, 2022

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, reclamó a la Justicia que "meta a alguien en cana" por las quemas de pastizales en las islas del Paraná porque de lo contrario, sostuvo, "van a seguir prendiendo fuego", y pidió mayor compromiso al gobierno de Entre Ríos, dado que en esa provincia se producen la mayor parte de los incendios que provocan humaredas que afectan a pobladores de Santa Fe.Cabandié realizó estas declaraciones, junto al secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, y otros funcionarios provinciales."Desde hace dos años y cuatro meses venimos denunciando esto. Esperamos una respuesta de la justicia porque ni los intendentes, ni el gobierno de Santa Fe, ni nosotros (en la Nación) tenemos la competencia judicial", aseveró el ministro.Desde la base donde brigadistas junto al Ejército Argentino y la Policía Federal combaten los incendios y ante el reclamo sostenido para que cesen las quemas intencionales en el delta con fines inmobiliarios y ganaderos,Asimismo, apuntó que el Poder Judicial "sabe quiénes son los dueños de los campos incendiados, la información la tienen porque se la brindamos nosotros hace dos años y cuatro meses. Tenemos mapas satelitales y geolocalizaciones de los faros de conservación".En una rueda de prensa posterior, el ministro precisó quey agregó que "entre foco y foco, hay 500 kilómetros de distancia".Frente a esto, declaró que el sector ganadero "quema pajonales porque no sirven para el engorde de ganado y amplía la superficie de pastoreo" y pidió "que no lo hagan de esa forma, porque 100 personas afectan entre 3 y 4 millones de habitantes de la costa del río Paraná"., entre los cuales, en diálogo con radio El Destape, identificó a "los Baggio, los Paasaglia -la familia del intendente de San Nicolás-; los Maiocco -un familiar que creo no es cercano del intendente de Victoria; (José) Aranda de Clarín y también Roque Fernández, exministro de Economía" de la Nación.Respecto de la actitud del gobierno de Entre Ríos, señaló que al mandatario Gustavo Bordet "el jueves lo invitamos" a asistir a la base de operaciones.Solamente hay nueve brigadistas de Entre Ríos, los demás están puestos por el Ejército en apoyo logístico y la Policía Federal combatiendo los incendios", remarcó.Y, añadió que "las autoridades de Entre Ríos dijeron el miércoles que el jueves iban a emplazar una base a la altura de San Pedro. Bueno, hoy viernes eso no está, sencillamente no lo hicieron".Las declaraciones del ministro se dieron luego de casi tres años ininterrumpidos de quemas en las islas situadas frente a la ciudad de Rosario, que destruyen el humedal e inundan de humo las ciudades de la región.Esto motivó a los intendentes de Rosario y alrededores a trasladar el reclamo a Buenos Aires en busca de respuestas, por lo que el jueves al mediodía exhibieron sus pancartas al pie del Obelisco bajo el lema "Queremos Respirar" Jorge Berti, intendente de la ciudad santafesina de Villa Constitución, sobrevoló junto al ministro Cabandié las áreas afectadas del Delta y sostuvo que"No queremos que detengan a cualquiera para justificarse, pero pueden hacer investigaciones, y si no tienen la gente para hacer las investigaciones, que la pidan, pero que no se queden de brazos cruzados, porque eso es lo que aparenta", declaró.El secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, quien también participó de la recorrida en Alvear, condenó la utilización del fuego "para el avance de la frontera agropecuaria".sostuvo el funcionario y apuntó que también "se utiliza el fuego para limpiar campos"."Tenemos una discusión profunda que no está saldada respecto al federalismo y los recursos. La Constitución Nacional indica que los recursos son de las provincias, son las que tienen la responsabilidad en su protección", añadió.Cabandié también destacó que el jueves , en la ciudad de Buenos Aires, se logró llegar a un acuerdo para que la Cámara Baja trate en lo inmediato la Ley de Humedales , buscando un proyecto en el que convivan los humedales, los ciudadanos y la producción."La Cámara de Diputados se comprometió a tratar definitivamente el 22 (de septiembre) la ley de Humedales. Aspiramos a que antes de fin de año se pueda votar por esta ley que estamos esperando hace mucho", añadió.Respecto de la situación actual del fuego, el ministro dijo que "hasta el jueves había siete focos activos controlados pero de miércoles a jueves los cinco faros de conservación que tenemos en el Delta han duplicado la cantidad de alertas, esto significa que sigue prendiendo fuego".En el operativo de combate, trabajaban 64 brigadistas y seis medios aéreos dispuestos por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF), entre aviones hidrantes y helicópteros con helibalde y para el traslado de personal, indicó el Ministerio de Ambiente a través de un comunicado.Pese a que aún permanecen activos varios focos ígneos en la región, Rosario y las localidades aledañas no fueron afectadas por el humo proveniente de las quemas en los últimos dos días gracias a la rotación del viento.Sin embargo, se espera que éste vire nuevamente durante las próximas horas, esta vez contra la ciudad, por lo que puede regresar el a la zona.