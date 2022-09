Le llevó en bicicleta un bombo legüero a Messi en París: “Puedo morir tranquilo”

Matías Agustín Rojas, 31 años, cumplió su sueño de conocer a Messi / Foto Gentileza Matías Agustín Rojas.

Matías llegó a París para participar del Campeonato Mundial de Peluquería, en donde representó a la Argentina y, entre 40 países competidores, salió en el puesto 5°

El recorrido del bombo

Un joven santiagueño pudo conocer en París a Lionel Messi, luego de que se viralizaran las imágenes del momento en que llegó en bicicleta hasta su casa, cuando él no se encontraba presente, para entregarle, oriundo de la ciudad de Loreto pero radicado actualmente en Salto, provincia de Buenos Aires, donde tiene una peluquería.El bombo que le llevó hasta la casa al astro del fútbol había sido recibido por Antonella Roccuzzo, su pareja, ya que él no estaba en casa. Las fotos se viralizaron rápidamente y el joven no sólo cumplió el sueño de, sino que también lo pudo conocer.Matías llegó a París para participar del, en donde representó a la Argentina y, entre 40 países competidores, salió en el puesto 5°. “Cuando me dijeron que el mundial se hacía en París estaba concentrado en lo que era la parte de peluquería, pero a la vez sabía que la forma de llegar a Leonel era llevándole algo que nos representa”, dijo en diálogo con Télam.El bombo es obra del luthier “Chicho” Romero, de la ciudad de La Banda, y el dibujo fue realizado por el artista loretano Luis Quiroga. “Ojalá le traiga suerte a Leonel, toda la fuerza de los santiagueños, que muchos de nosotros que venimos de abajo le damos fuerza para que pueda lograr y levantar la copa del mundo”, dijo Matías.“Mi idea era poder conocerlo y a su familia, tenía fe y esperanza que ellos me iban a recibir”, comentó.“Los argentinos somos muy fanáticos,, dijo emocionado y remarcó: “Hoy es la persona que nos identifica en el mundo, uno lo nombra en cualquier parte del mundo y no es necesario decir que uno es argentino”.El joven santiagueño no dudó en enfatizar: “Messi significa mucho para mí, él ha tenido que salir desde chico desde Argentina para lograr lo que es hoy y me identifico mucho con él, en que las cosas se pueden lograr siempre con el esfuerzo y sacrificio.“Cruzar el continente, levantar la bandera argentina bien alto en mi profesión, llevar la bandera de Santiago del Estero para que los demás países como Dinamarca, Japón, Ucrania, Rusia, la vieran para mí es muy importante, y que nuestra bandera del país y de Santiago del Estero lleguen siempre bien arriba”, añadió.Junto a su amigo Walter, quien vive en París, Matías fue hasta el barrio en el que vive Messi. Ese día no pudieron entregarle el bombo ya que no había nadie en la casa.Al día siguiente: “Cargué mi equipo de mate, el bombo y recorrí unos 10 kilómetros. Llegué a las 10 de la mañana y esperé hasta las 14, que es cuando llegó Antonella con sus hijos”.“De la vereda del frente, le muestro la bandera y le levanto el bombo, le digo soy de Argentina, de Santiago del Estero, vengo desde allá y le traigo un bombo legüero. Ella me dice que Leo no está y ahí le digo ‘igual me gustaría entregártelo’. Entonces se rió, entró a la casa con su familia y a los 30 segundos salió sola con los de seguridad y me recibió el bombo”, contó Matías., porque en la valija solo puedes traer 23 kilos. También corrí el riesgo de que me lo quiten, pero gracias a Dios pasó el bombo y llegó sano y salvo a París”, relató.