Diputados aprobó un proyecto de formación profesional de la Enfermería

Se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país.

💬| @BlancaOsunaOK: “Esta ley está atravesada por una preocupación y una decisión, que es resolver la prevalecía de la jerarquía médica por sobre la valiosa labor que enfermeros y enfermeras realizan en el sistema de salud argentino". pic.twitter.com/fTo4C7Sx6o — Diputados Argentina (@DiputadosAR) September 16, 2022

"No es necesario después de la pandemia que expliquemos el rol fundamental que garantizan enfermeros y enfermeras, tanto en el cuidado como en la asistencia y en la gestión, junto a integrantes de las otras profesiones de salud” Mónica Fein

EL proyecto apunta a mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario.

"Hoy es un día fundacional en términos de poner donde había que poner a la enfermería. En la provincia de Buenos Aires, enfermeras y enfermeros forman parte de los cuerpos directivos de los hospitales porque son profesionales" Daniel Gollan

La Cámara de Diputadosy giró al Senado un proyecto sobreque apunta ay lograr que haya capacitación permanente con un nuevo régimen de becas.La iniciativa fueque fuerony el bloque, mientras que hubo cuatroCon la sanción de esta iniciativa se concluyó la sesión especial que se extendió casi catorce horas donde se convirtieron en ley los proyectos de Consenso Fiscal y prórroga de entrega voluntaria de armas, se aprobó la extensión de la vigencia de los impuestos que vencian a fin de año, y se aprobó un convenio internacional.El dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud, Educación y Presupuesto apunta aaumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en suTambién establece que se busca dotar de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se estableceráde instituciones públicas y privadas de todo el país.Además el dictamen propone otorgar carácter permanente alen la órbita del Ministerio de Educación, aunque en este punto se estableció que habrá un trabajo con las Universidades.Al abrir el debate, la presidenta de la comisión de Acción Social y Salud Pública,(Partido Socialista) dijo que "estamos tratando una mejora en el desarrollo de la enfermeria" porque sabemos "el rol irremplazable que desempeñan las enfermeras en el sistema de salud"."No es necesario después de la pandemia que expliquemos el rol fundamental que garantizan enfermeros y enfermeras, tanto en el cuidado como en la asistencia y en la gestión, junto a integrantes de las otras profesiones de salud”, agregó.Destacó que "es necesario y urgente incrementar el número de enfermeras, además de promover y mejorar la formación de la enfermeria y obviamente con este proyecto vamos a mejorar por ley un programa que existe desde el 2016 en el ministerio de Educación que ha mejorado el numero y calidad de enfermeros."En tanto, la presidenta de la comisión de Educación,(FDT) dijo que "sentimos un gran orgullo para avanzar en la ley y teníamos un deuda que hoy la estamos saldando" para acompañar "la fuerte vocación de acompañar la jerarquización de esta profesión."Osuna dijo que "esta ley va acompañando este proceso jerquización" y así como señalaron otros legisladores destacó que "faltan enfermeros y enfermeras, esto quedó demostrado en la pandemia"."Esta ley está atravesada por una preocupación y una decisión, que es resolver la prevalencia de la jerarquía médica por sobre la valiosa labor que enfermeros y enfermeras realizan en el sistema de salud argentino".Por su parte, el ex ministro de Salud de Jujuy y diputado radical,, señaló que "la nivelación debe hacerse siempre hacia las universidades. La enfermería debe tener educación universitaria. Y esto debe ser reconocido a lo largo y ancho del país”.A su vez, el ex ministro de salud bonaerense y diputado oficialista, dijo que"hoy es un día fundacional en términos de poner donde había que poner a la enfermería. En mi provincia, la provincia de Buenos Aires, enfermeras y enfermeros forman parte de los cuerpos directivos de los hospitales porque son profesionales".En la discusión en particular Osuna también fue la encargada de leer los cambios que se incluyeron en el dictamen de mayoría donde se se fija que si bien el ministerio de Educación será la autoridad de aplicación habrá una cooperación con el ministerio de Salud.También indicó que se agregó un artículo sobre los requisitos que deberán cumplir, así como la carga horaria, y señaló que se incorporaron becas de posgrado también en las areas de especialidades críticas como terapia intensiva.Además se fijó que habrá una una articulación entre las Universidades y las instituciones formadoras que se deben ocupar de la formación en la carrera de grado y posgrado.