Declararon personalidad destacada a Paula Wachter, fundadora de la Red por la Infancia

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires declaró el miércoles personalidad destacada en el ámbito de los Derechos Humanos a, fundadora y directora de la Red por la Infancia, organización que trabaja para prevenir y erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes."Tuve la bendición de poder transformar mi historia de dolor personal en una iniciativa para el cambio social, soy una parte más de este esfuerzo colectivo para poner en agenda la violencia contra niños, niñas y adolescentes", dijo Wachter durante el acto que se realizó en el salón Montevideo de la Legislatura porteña.Luego, mencionó algunas cifras que dan cuenta de la magnitud que tiene este problema en Argentina., donde una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños es víctima de abuso sexual antes de los 18 años", afirmó. Y agregó que "en el 80 por ciento de los casos, quien los agrede es quien los debería cuidar y proteger".Además, advirtió que "la violencia no se denuncia en la misma medida que sucede", ya que "el peso de la impunidad es un elemento disuasorio crucial" y las "víctimas no pueden confiar en que el Estado va a protegerlas y sancionar a quien las agrede".Wachter también llamó a "cambiar la cultura del no te metas", y aseguró queA su turno,, autora de la declaración y legisladora del bloque Vamos Juntos, dijo a Wachter: "Personas como vos ponen en agenda esta problemática, son ejemplo para otras mujeres. Queremos reconocer tu lucha y tu esfuerzo".Como co-autoras, acompañaron la declaración las legisladoras Manuela Thourte, Mercedes de las Casas, María Luisa González Estevarena, Ana María Bou Pérez, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, María Sol Méndez, Paola Michielotto y Lucía Romano, además del legislador Claudio Romero, todos del bloque Vamos Juntos.Estuvieron presentes en el evento Juan Ross, secretario nacional de Medios; Pilar Molina, secretaria de Gestión del Ministerio Público Tutelar de la ciudad; Marcela Badano, jueza de de la cámara de casación penal de Entre Ríos, y Marisa Graham, defensora nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; entre otros invitados.La fundación Red por la Infancia realiza un, ya que, entre otras líneas de trabajo, acompaña a las víctimas, propone nuevas leyes y difunde información sobre cómo detectar estas situaciones.