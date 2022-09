Buscan derogar la ley que permite a abusadores y violentos revincularse con sus hijos

La diputada Monica Macha presentó una iniciativa para derogar la Ley de Impedimento de Contacto.

presentó una iniciativa para derogar laque permite a los abusadores y violentos revincularse con sus hijos e hijas."Hay millones de ejemplos de chicos que no quieren volver a revincularse porque el progenitor los dañó y la justicia los obliga", contó Macha en declaraciones a Radio Provincia.Su proyecto busca queque permite que los violentos y abusadores puedan revincularse con los niños agredidos, y aseguró que, en muchos casos, criminaliza a las madres protectoras.La norma reprime "con prisión de un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes", y suele ser esgrimida por padres denunciados por abuso o violencia para poder ver a sus hijos e hijas.afirmó, y consideró que eAdemás, "hay concepciones muy marcadas vinculadas a la matriz patriarcal que desconoce la voz de las madres y de los niños para proteger a la familia como sea"."es una norma que tiene 30 años y fue sancionada antes del cupo de género en las cámaras, cuando "la gran mayoría de los integrantes del Poder Legislativo eran varones".Destacó que el proyecto para derogarla "se presentó cuatro veces a lo largo de estos últimos 20 años" y no fue abordado.