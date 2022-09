Fiesta del Milagro: "La verdad de esta celebración es el amor de Dios", dijo el obispo

Las imágenes de la Virgen y el Señor del Milagro salieron a peregrinar por las calles. Foto: Cornu Engue.

#AHORA se realiza la Procesión en Honor al Señor y la Virgen del Milagro.



#EnVivo por las redes sociales de #Salta

El obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, aseguró este jueves queal pronunciar su homilía en la misa estacional del último día del Triduo, en la, en el marco de una de las celebraciones de la Iglesia Católica más importantes y convocantes del país, que concluirá esta tarde, con la tradicional procesión., expresó Fernández, quien agregó: "vivamos este día como un profundo encuentro de amor", yEl obispo de Jujuy encabezó este jueves la misa estacional de la tercera jornada del Triduo de Pontificales, de la Solemnidad del Señor del Milagro, que se desarrolló en el atrio de la Catedral Basílica mayor de Salta."Una vez más, el pueblo de Salta reconoce y agradece el amor de su Señor y manifiesta su compromiso de corresponder a este amor renovando el Pacto de Fidelidad", sostuvo el obispo de Jujuy, tras lo que indicó que "como en aquellos días de 1692, año tras año, la Iglesia desde Salta nos recuerda la permanente vigencia de este amor fiel de Dios, que acompaña y da sentido a nuestra vida".De la celebración participaron el arzobispo de Salta, Mario Cargnello; el gobernador, Gustavo Sáenz; los obispos eméritos de la ciudad uruguaya de Canelones, Alberto Sanguinetti; de Puerto Iguazú, Marcelo Martorell; y de Venado Tuerto, Gustavo Help; y el flamante obispo de Cafayate, Darío Quintana, entre otros.El miércoles, durante la segunda jornada del Triduo, en la fiesta de la Exaltación de la Cruz, el obispo de Orán, monseñor Luis Scozzina, fue quien encabezó la celebración religiosa, mientras que el martes fue Cargnello quien ofició la misa estacional de la primera jornada del Triduo, por la Solemnidad de la Virgen del Milagro.Este jueves, que es feriado provincial en Salta,"Esta es la respuesta: ayer, desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la mañana de hoy no pararon de pasar peregrinos en grupos numerosos que nos han desbordado realmente", reveló, tras lo que señaló que "era un río el que venía hacia aquí", desde todos lados.Luego, Cargnello afirmó que, y agregó que "esto que estamos celebrando es la expresión de que Dios está en medio de nosotros".En tanto, Sáenz manifestó que "hoy es un día muy lindo y emocionante, y poder compartir todo esto después de dos años De pandemia con los peregrinos nos hace reflexionar mucho", y destacó que el mensaje de Salta para el país "es de paz y armonía, un mensaje que nos dejan los peregrinos, de la fe y la esperanza, que todavía tienen de estar mejor".La Catedral de Salta permaneció con sus puertas abiertas, durante toda la madrugada, en vigilia y oración, tras la realización de un emocionante concierto de campanas, y en la plaza 9 de Julio, que permaneció colmada, ya se reúnen quienes quieren presenciar la salida de las imágenes sagradas..En la mañana del jueves,, para acercarlas a quienes no podrán participar esta tarde de la procesión, que vuelve a la normalidad después de dos años de restricciones por las medidas sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia de coronavirus.En 2020, cuando se registraba un pico de casos de Covid-19 en Salta, la procesión se suspendió, y en 2021 las imágenes recorrieron las calles de la ciudad pero sin el acompañamiento de fieles, que debieron seguir su paso de manera virtual, o desde las veredas con aforo para evitar contagios de la enfermedad.Hasta el miércolesy de otras provincias argentinas, a la Catedral de Salta, para prometer, agradecer y participar de la Fiesta del Milagro, considerada una de las celebraciones religiosas más convocantes del país., que comenzó a las 15 y unirá la Catedral con el monumento 20 de Febrero, donde Cargnello encabezará la ceremonia de Renovación del Pacto de Fidelidad.