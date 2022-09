Dos semanas que invitan a probar la cocina y los tragos de Brasil

La tradicional feijoada.

Daiquiri de banana, en la Florería Atlántico.

Propuestas en barras

La mesa (brasileña) está servida

Andrés Finkler participa de Probar Brasil.

Vaca atolada, un plato del Norte de Brasil.

Torta de limón, la versión brasileña del lemon pie.

El pan de queso, uno de los preferidos de los turistas.

El pan de queso, una receta clásica Además de proponer menúes y tragos en restaurantes y bares, el programa "Probá Brasil" también se propone promocionar las recetas, para que cualquier argentino pueda darse el gusto de preparar un plato o un cóctel típico del país vecino. Es el caso de Luiza Montoni, la dueña de Pan de Queso Brasil que comparte su técnica para preparar ese manjar tradicional de su país.



Ingredientes:



* 500ml leche entera



* 150ml de aceite de girasol



* 500g de fécula de mandioca



* 3 huevos



* 350g de queso rallado (combinar gouda con parmesano)



* Sal



* Aceite para untar la placa



Modo de Preparación:



* En una ollita mezclar el aceite, la leche y la sal y revolver hasta que rompa el hervor.



* En un bowl tirar la fécula y toda la mezcla líquida de la olla de a poquito revolviendo siempre hasta que se unan.



* Agregar a la masa los 3 huevos y unirlos con las manos (en este paso mucha paciencia, va a parecer un enchastre, pero va a salir linda masa).



* Por último agregar los quesos (rallados previamente) seguir uniendo todo con las manos.



* Formatear bolitas y disponerlas en una placa con un poco de quesito por encima (nunca esta demás) dejando espacio entre estas para que se cocinen parejo.



* Hornear a 200 grados por 30 minutos o hasta que los veas doraditos.



* Quedan crujientes por fuera, con la textura perfecta por dentro.







Desde este domingo laen la Argentina impulsan, una iniciativa con un objetivo político y social: fomentar la amistad entre los dos países en el mes del bicentenario de la independencia brasileña y otro más concreto: difundir los sabores del país vecino entre los argentinos.“La intención es acercar Brasil desde un ámbito más humano, nuestra experiencia nos ha demostrado que cuando existe más cercanía con el otro, se conocen sus costumbres, sus gustos, su humor, se establece una mejor comunicación a la hora de construir confianza para realizar negocios”, aseguró, una red de intercambio entre empresas argentinas, brasileñas y multinacionales con foco en la región.”, agrega la organizadora.La avanzada de la cocina y la coctelería brasileña en la Argentina comienza el 17 de septiembre y tendrá como banderas algunos de los productos más emblemáticos:Del 17 al 23 de septiembre será el turno de la coctelería. Cinco bares porteños:, de Tato Giovannoni (noveno en el ranking “Bar World 100 – The Industry's Most Influential Figures 2022”),de Inés de los Santos,de Mona Gallosi, laofrecerán tragos a base de cachaça, mango, cacao, café, açaí, leche de coco y banana.Los espacios ofreceránde algunos que son emblemáticos del país vecino como(con jarabe de esa fruta y lima),(una combinación de cachaça y vermú rojo en su versión tradicional a la que se sumará brandy y vermut blanco dulce y un toque de fernet para argentinizarla),(con cachaça, café frío y jugo de mango).A partir del 24 de septiembreque presentarán menús especiales y una amplia gama de platos brasileños.El chef Andrés Finkler cuenta en qué consiste la avanzada del sabor: “Todospara sumarnos a Probá Brasil, en mi caso es la, un plato minero, del Norte de Brasil, que consiste en ternera guisada servida con farofa que es harina de yuca y es un elemento seco que combina muy bien con la carne”.Finkler que está al frente de la cocina delcuenta que nació en la ciudad fronteriza de Foz Iguazú y llegó a Buenos Aires a estudiar Ingeniería pero en 2012 decidió dejar de lado la carrera para dedicarse a la gastronomía.Con la experiencia que le dan unos cuantos años en el mercado porteño, Finkler señala que el plato brasileño favorito de los argentinos es la: “Es el plato más tradicional que en Brasil se hace los sábados al mediodía ya que a la tarde no se trabaja y se puede dormir la siesta ya que es muy calórico. Lleva carne ahumada, chorizo y, por supuesto el poroto negro”.Pero el chef propone aprovechar la movida para experimentar con otros platos: “Eles un clásico y uno de los que más sale en mi restaurante, es un bife de ternera que se sirve sobre cebollas caramelizadas”.Luego propone un plato al que, según explica, cualquier porteño podría calificar como “cheto”: “Elque puede ser de carne o de pollo es un plato ruso que adoptó la cocina de Brasil. Son daditos de pollo o carne que se cocinan con salsa de tomate y champignones y llevan caldo y crema. Se sirven con arroz blanco y papas fritas”.Aunque lamenta no poder prepararni, tradicionales platos de pescado y camarones respectivamente porque en el mercado local no consigue aceite de dendé, Finkler precisa que el filet de merluza se adapta muy bien para servir un plato que muchos argentinos han probado en las playas de Brasil: elcon limón: “No lo hacemos a la romana con harina sino con pan rallado”, señala.A la hora del postre, el chef propone dos clásicos:, elaborado con la fruta de la pasión, y, una versión brasileña del lemon pie que prometen dejar a los comensales con ganas de seguir probando.