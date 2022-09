Cajones de plástico, sogas y retazos de red contaminan la costa de Península Valdés.

"Pudimos navegar apenas unos 8 kilómetros por las condiciones climáticas y no llegamos a la peor parte entre Morro Nuevo y Punta Delgada donde las corrientes marinas y el viento tienden a depositar allí" Sergio Paul Casin

"Por lo menos el 80% de esas playas tenían esos residuos", sostuvieron desde Ambiente.

Políticas ambientales

Por lo menos el 80% de las playas de Puerto Pirámides, en la costa de la Península Valdés,, según pudo constatarse durante una recorrida de 8 kilómetros que realizaron especialistas del Ministerio de Ambiente de Nación y de la provincia de Chubut, según informó el subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas de la provincia, Sergio Paul Casin.El trayecto de costa recorrido se ubica en la margen norte del Golfo Nuevo, sobre el lado interno de Península Valdés, en el extremo noreste del Chubut,En diálogo con Télam, Casin enumeró que, sostuvo el funcionario.Casin recorrió las costas junto con autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación, que se constituyeron en la zona para constatar la veracidad de las imágenes y videos en los que se observa a elefantes marinos tratando de llegar al mar entre cajones de plástico."Se constituyeron en la zona y compartieron la recorrida el ingeniero Diego Arcuri junto a Pablo Sartori, del área inspecciones de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación", explicó el funcionario provincial.Además, abordaron la embarcación de avistamiento la subsecretaria provincial de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Carolina Humphreys, y los guardafaunas Marcelo Franco y Aldana Muñoz.El subsecretario chubutensey aclaró que "eso que pudimos navegar apenas unos 8 kilómetros por las condiciones climáticas y no llegamos a la peor parte entre Morro Nuevo y Punta Delgada donde las corrientes marinas y el viento tienden a depositar allí".y a ellas se accede por lo general descendiendo de prominentes acantilados."Hay otro componente y es el de no molestar a las especies (marítimas) porque en esta época del año están en pleno proceso de reproducción", aclaró Casin.Chubut cuenta con el "Plan de Censo y Limpieza Costera", queEl gobierno provincial informó quea los que, además, se llenó con otros desechos que se colocaron en su interior como baldes, pedazos de cajas, guantes, cabos, partes de redes, palets de madera para descarga y bolsas.El problema no es nuevo y para mitigarlo"Pero eso no dio resultado porque las empresas dicen que le pierden la trazabilidad al cajón y no se pueden hacer cargo", sostuvo el funcionario., teniendo en cuenta que se pagaron sin mayor dificultad pero eso no morigeró la situación."Otros elementos menores que también aportan a la contaminación, como guantes de trabajo, trapos y látex, son arrojados al mar cuando se limpia la cubierta de las embarcaciones con un potente chorro de agua que expulsa todo al mar", dijo Casin.