El día en el que todos van a poder ayudar a las personas en situación en calle

La ley nacional 27.654 para personas en situación de calle y familias sin techo fue sancionada, pero aún no reglamentada / Foto archivo.

El Monteagudo es uno de los hogares que el Gobierno porteño cedió a Proyecto 7 y funciona con una lógica distinta al resto de los paradores de CABA. / Foto: Victoria Gesualdi.

Qué dice la ley

Con un operativo en el Congreso, que irá rotando en otras fechas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires como Once, Constitución o Retiro, este viernes comenzará una serie de jornadas de servicios para acompañar a personas en situación de calle organizada porA pesar de la ausencia del estado porteño, las organizaciones sociales decidieron iniciar una serie de jornadas de servicios donde una serie de voluntarios se van a encargar de que las personas sin techo que se acerquen tengan, que siempre son muy necesarios.El operativo se va a hacer con una especie de camión ambulante que de Congreso va a partir a hacer lo mismo en otros destinos., dijo a Télam Horacio Ávila, titular de Proyecto 7, una organización que lucha por el cumpllimento de los derechos de las personas en situación de calle desde hace años y que empezó a crear apenas él mismo pudo dejar de vivir a la intemperie, donde tuvo que pasar varios años.La jornada de este viernes tiene como fin también la, que a pensar de haber sido sancionada por ambas cámaras del CongresoLos lineamientos generales de la norma apuntan alo en hogares porque no pueden procurarse un techo.Entre los puntos más importantes,establece quela creación de unelque hayapara que llamen las personas que están viviendo en la calle o para que cuando cualquier persona vea que alguien está viviendo en la calle pueda llamar para poner en conocimiento al Estado de la situación.Mientras la ley no se cumpla, jornadas como la de este viernes tienen a un tiempo el objetivo de ayudar de manera concreta y de visibilizar un tema que no suele estar en la agenda de los medios de comunicación.