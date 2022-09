Senado: buscan convertir en ley el programa Remediar

"Queremos que Salud, además de una mirada sanitaria social, también tenga peso en lo que es la industria y la producción" / Foto: Leo Vaca.

Todo lo que hicimos, que fue mucho, lo hicimos con la convicción de que la salud es un derecho fundamental y que tenemos que trabajar día a día para garantizarlo.



Queda mucho por hacer.



Seguiremos 💪🇦🇷#MilDíasPorArgentina https://t.co/qiUWKZM6OS — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) September 14, 2022

El proyecto de ley

El botiquín Remediar

Un proyecto de ley que busca fijar como política de Estado al programa Remediar de distribución de medicamentos esenciales gratuitos en centros de salud de todo el país fue presentado este miércoles en el Senado por miembros del oficialismo y de la oposición junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien remarcó su carácter de "igualador y ampliador de derechos".En un acto realizado en el salón Azul del Senado, la ministra explicó que se trata de "poner en valor políticas públicas que le cambian la vida a la gente", y señaló que el objetivo es "convertir en ley el programa para que sea política de Estado y no dependa de un Gobierno".Vizzotti recordó que"Queremos que Salud, además de una mirada sanitaria social, también tenga peso en lo que es la industria y la producción", sostuvo.También, añadió que el Remediar, "además de ser un elemento igualador y ampliador de derechos también tiene un impacto económico que es ahorrarle al Estado un monto muy importante de dinero".Vizzotti agregó que la idea de hacerlo ley "es para que nadie pueda poner en peligro la entrega de botiquines y dejarlo enmarcado legalmente"."Los derechos de las personas se defienden con leyes y con acciones, y permitanme decirles que también se defienden cuando votamos", sostuvo en el final de su exposición ante ministros de salud provinciales además de legisladores.La iniciativa fue firmada por los senadores del Frente de Todos María Eugenia Catalfamo (San Luis) y Pablo Yedlin (Tucumán) y durante la ceremonia el senador de Juntos por el Cambio, Mario Fiad, pidió añadir su firma de adhesión a la propuesta.En la presentación, Catalfamo declaró que se trata de un plan "sumamente federal" ya que "llega a las poblaciones más vulnerables a través de 8100 centros de salud", y destacó que el objetivo del oficialismo con esta iniciativa es "seguir ampliando derechos".Un total de, precisó la senadora, y recordó que se trata de un mecanismo creado en 2002 a partir de una crisis porque "había que salir a dar respuesta a quienes no podían llegar a estos medicamentos y productos sanitarios esenciales".Yedlin, en tanto, especificó que mediante el planen centros de salud de todo el país, y aseguró que la meta del proyecto es que se sepa que "hay temas en los que los argentinos no tenemos grieta y estamos todos de acuerdo".Fiad, por su parte, adelantó el apoyo de la oposición al proyecto, que comenzará a ser tratado en la comisión de Salud, que preside Yedlin, la semana próxima y podría tener media sanción en la sesión prevista para el 22 de septiembre.Durante la ceremoniaen representación de toda la cartera sanitaria.La iniciativa tendrá por objetivo "garantizar la equidad en el acceso a la salud y la cobertura gratuita de medicamentos esenciales y productos de uso ambulatorio" a través de la distribución directa en el Primer Nivel de Atención de la Salud, fortalecer el modelo de atención primaria de la salud, promover políticas de salud con gestión participativa y fomentar el uso racional de medicamentos.También busca desarrollar estrategias para promover la; consolidar un sistema centralizado de abastecimiento, almacenamiento y distribución federal de medicamentos esenciales y productos sanitarios para las instituciones que componen el primer nivel de atención de la red de salud pública e impulsar lay productos sanitarios, se explicó.En el acto, Emiliano Melero, director nacional de Medicamentos del Ministerio de Salud enumeró los índices de distribución de medicamentos registrados desde su puesta en marcha y consideró que "no hay precedentes de un programa de estas características sostenido a lo largo de los años".En la actualidad, la provisión de insumos llega mensualmente a más de 8.100 Centros de Salud distribuidos en todo el país en botiquines de medicamentos esenciales, queDe esta manera,que dependen exclusivamente del sistema público de salud.El botiquín Remediar incluye antimicrobianos, analgésicos, antiácidos, antianémicos, antiasmáticos, antibióticos, anticonvulsivos, antiespasmódicos, antihistamínicos, antiinflamatorios, broncodilatadores, cardiovasculares, corticoides, ginecológicos, hipoglucemiantes orales, productos oftalmológicos, sales de rehidratación oral y vitaminas, entre otros.